Страсти по пенсионным деньгам

Сетевые СМИ о досрочном изъятии пенсионных накоплений

Дарья ИСКАНДЕРОВА – «Подводные камни со «снятия пенсионных»: что помешает это сделать казахстанцам» — Самой горячей темой недели стало обсуждение возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений для граждан, чьи сбережения превысили “порог достаточности”.

Экспертное сообщество тоже разделилось во мнениях: одни называли меру антисоциальной, другие, напротив, считают, что это реальная поддержка в кризис, пусть и не для всех. Между тем радоваться нарисовавшимся миллионам будут счастливчики ­недолго. Большинство не сможет вытащить свои деньги, мы расскажем почему…

Дело в том, что в связи с пандемией и карантином в стране были введены беспрецедентные меры по налоговым послаблениям. Тысячи предприятий были освобождены на несколько месяцев от уплаты социальных налогов и пенсионных отчислений за работников. Но, согласно условиям банков, ипотеку можно получить только при непрерывных пенсионных отчислениях в течение 6 месяцев, это минимум. Поэтому в начале 2021 года, когда обещают начать раздачу пенсионных денег и в банки выстроится очередь желающих получить заём и расплатиться пенсионными деньгами, граждан ждет неприятный сюрприз. Целая армия “миллионеров” лишь облизнется на свои накопления и останется ни с чем. Другие механизмы использования пенсионных средств вообще пока не отработаны. Каким образом можно будет тратить деньги на образование и лечение, остается только гадать. Многим из тех, кто сумел перешагнуть порог достаточности по пенсионным накоплениям, уже виски посеребрила седина, они и так образованны, садиться за парту в таком возрасте захотят немногие… Дадут ли шанс людям обучить за счет пенсионных денег детей? Вряд ли…

Ромина МАКАРИМОВА – «Досрочное изъятие пенсионных денег: из двух зол выбрано хайповое» — Обеспеченная старость для тысяч казахстанских пенсионеров остается мечтой. Возможно, их ряды через пару десятков лет пополнят нынешние работяги, воспользовавшиеся досрочным снятием пенсионных накоплений. А возможно, что пенсионный фонд и вовсе потерпит крах после этой меры. Эксперты дают и другие прогнозы – что денег на все 700 тысяч человек может не хватить, поскольку наши пенсии вложены в ценные бумаги, и что получат их не самые нуждающиеся.

Экономист Расул РЫСМАМБЕТОВ видит в данной мере некий выбор в пользу наименьшего зла: раздать пенсионку – плохая идея, но еще хуже было бы оставить эти деньги бездарным менеджерам — С одной стороны, тратить деньги ЕНПФ, то есть давать гражданам самим расходовать эти деньги – плохая идея. По классике финансов пенсионными активами должны управлять профессиональные управляющие, не любые банки и не любые брокерские компании. Для этого есть специальная квалификация. Это первый пункт.

Второй пункт. В Казахстане изначально были частные пенсионные фонды. Их инвестиции были низкоквалифицированные. Потом при объединении всех фондов в ЕНПФ были вопросы к качеству управления и к законности объединения. В итоге создали ЕНПФ и тут же вложили деньги в абсолютно ненужные и убыточные бумаги. Государственные управляющие потеряли эти деньги, и никто не понес наказания. Исходя из этого, у людей возникает вопрос: зачем позволять государственным менеджерам разворовывать наши пенсионные деньги и не разрешать гражданам тратить их на себя? Это позиция простых граждан, в том числе и моя.

Экономист Арман БАЙГАНОВ — Львиная доля этих вкладчиков – это те, у кого высокие пенсионные отчисления. Идея, в принципе, хорошая, с одной стороны. Ведь у нас доходность низкая, инфляцию даже порой не покрывает. И продолжительность жизни низкая в Казахстане. До 80 мало кто доживает, это редкий случай.

Во-вторых, сможет ли государство эти деньги предоставить, если все поголовно пойдут? Сможет ли государство обеспечить их деньгами? Пенсионные деньги ведь инвестированы в ценные бумаги. Эти деньги пошли в убыточные национальные холдинги, различные проекты, в которые инвестировали на долгие сроки.

С другой стороны, будет большой отток пенсионных денег, а эти деньги инвестированы в экономику Казахстану. Проблемы могут возникнуть с платежеспособностью самого пенсионного фонда. ЕНПФ еще ведь должен выплачивать пенсии, а с другой стороны – удовлетворять досрочное снятие. Резко сократятся активы пенсионного фонда. Если с двух сторон будут забирать деньги, представьте, какой стресс будет.

Марсель ХАМИТОВ – «Кусаинов: Возможность использования пенсионных накоплений – популизм!» — Известный казахстанский экономист Айдархан КУСАИНОВ не понимает ликования по поводу того, что отдельным гражданам – вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) разрешат со следующего года использовать часть своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

— Люди просто ведутся на общественное мнение и всяческие домыслы. И наше правительство, к сожалению, тоже на него ведется. ЕНПФ, во-первых, ведет нормальную политику.

Во-вторых, пенсионные отчисления гарантированы по инфляции. То есть вы точно, гарантированно, не теряете эти деньги. Поэтому эти разговоры «разворуют, прогорят» – это нонсенс. Дается гарантия правительства, которая будет такой же гарантией и через 20 лет. Если мы сейчас отменим систему пенсионных накоплений, то наши граждане будут надеяться на государство, что оно им обеспечит пенсию.

Вкладчиков, у которых есть сверхнакопления – около 150-200 тысяч человек. Это та цифра, которую озвучивали и профессиональные институты – Минтруд, ЕНПФ, страховые актуарии. Кто эти вкладчики? Здесь подразумеваются люди, которые получали официальную заработную плату в течение 15 лет, белую, с отчислениями – хорошую заработную плату. Так вот, эти люди уже давно купили себе квартиру, машину и т.д.

Это популизм, который имеет вполне понятные и осязаемые истоки и цели. И, к сожалению, правительство на это повелось. То есть цели и причины есть, но идея продвигается через обычное хайпожорство: сначала раскритиковать ЕНПФ, потом сказать «спасем накопления, народ хочет…». Сегодня нет ни одного аргумента в пользу того, что ЕНПФ не работает… А все потому, что он объективно работает.

Потом будет второй шаг – давайте снова отдадим пенсионные деньги частным управляющим компаниям. Вся эта риторика вызвана только тем, что триллионы ушли из-под контроля определенных групп влияния.

Александра АЛЕХОВА – «Досрочное изъятие пенсий: выгодно для богатых, а не для всех» — Какие социальные и экономические последствия будут иметь нововведения, рассказал экономист Петр СВОИК — Начну с того, что я принципиально не согласен с принятым на днях решением. В 2019 году президент дал три поручения правительству и парламенту на счет пенсионной системы. Во-первых, радикально пересмотреть ее эффективность. Во-вторых, проработать вопрос объединения трех госфондов — пенсионного, социального и медико-страхового. В-третьих, проработать вопрос наделения вкладчиков правом использовать часть своих пенсионных накоплений. Первый вопрос, как и второй, правительство вообще проигнорировало. А третий сделало, я бы сказал, провокационным.

Распространили это право только на часть вкладчиков. Причем на меньшую, которая самая богатая. Чем состоятельней человек и чем надежнее он решил свои жилищные проблемы, тем больше у него возможностей тратить деньги на жилье, которое ему вряд ли нужно. Вот такая странность. А чем больше проблем у человека, тем меньше он может потратить. Большая часть вкладчиков вообще ничего не сможет потратить, потому что не дотянулась до суммы достаточности.

А когда за пенсиями потянется каждый десятый, это значит, что любой человек в кругу своих знакомых обязательно найдет такого «счастливчика». Какой будет реакция людей, предвидеть сложно.

Получается, что в нашем социальном государстве правительство предпринимает абсолютно антисоциальные, до провокационного значения, решения. И заставляет под этим решением подписаться президента.

«Олжас Худайбергенов рассказал о плюсах изъятия пенсионных отчислений» — Экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ в своем телеграмм-канале ответил экспертам, выступающим против изъятия пенсионных отчислений — «Некоторые эксперты выразили мнение, что якобы предоставление возможности использования пенсионных накоплений приведет к разбалансировке пенсионной системы. Якобы потом у людей денег не хватит на пенсию. Достаточно слабый тезис. На самом деле ситуация обстоит иначе:

Изначально предполагалось дать доступ лишь 100 тысячам вкладчиков, то есть около 1% вкладчиков. Порог был очень завышенный — 8,2 млн для мужчин и 10 млн тенге для женщин. Плюс для более молодых возрастов были несуразности, скажем, у 30-летнего порог был около 6,5 млн, а у 20-летнего, скорее всего, еще студента 3 курса, 6 млн тенге. При этом формула предполагала, что вкладчик будет жить до 110 лет. Текущая формула тоже не идеальна, но намного ближе к здравому смыслу и реальности. Это позволило нарастить число тех, кто получит доступ к пенсионным излишкам, для 700 тысяч вкладчиков (7%). По сути, это 7-кратное увеличение — результат почти годового спора между архитекторами действующей модели и теми, кто выступает за ее реформирование. К сожалению, даже если еще поиграть с формулой, чтобы сделать больше, чем 700 тысяч, то все равно это не сильно поможет. Как вы поняли, 93% вкладчиков не имеют накоплений выше порога достаточности. И разбалансированность пенсионной системы сидит как раз в этих 93%, свидетельствуя о низких зарплатах, теневой экономике и недоверии граждан пенсионной системе...

Марат АСИПОВ – «Зачем пенсионного джинна выпустили из бутылки» — Дичайшие коррупционные скандалы, такие как строительство ЛРТ, вбросы компромата, в лучшем случае обеспечивали тиражи и трафик средствам массовой информации, но трафик на улицах не осложняли.

Выступавшие с требованием гражданских свобод молодые участники движения «Оян, Казахстан» не нашли широкого отклика в народных массах, достаточного, чтобы люди вышли на площади.

Ежедневно на центральную площадь Алматы выходит одиночный пикетчик с политическими требованиями. Он не интересен даже полиции.

Но все может очень скоро измениться.

После обещания разрешить снимать деньги с пенсионных счетов – сумму, превышающую некое пороговое значение, обвалился сайт Единого накопительного пенсионного фонда.

Люди стали выяснять, сколько у них денег, и на какую сумму они могут рассчитывать.

Как оказалось, таких людей очень мало. То есть те, кто платил взносы десятилетиями, не считая их своими деньгами и не интересуясь ни доходностью ЕНПФ, ни мебелями, автомобилями и зарплатами сотрудников фонда, вдруг обнаружили, что на счетах – копейки.

Более того, если вдруг кому-то удастся выцарапать из ЕНПФ эти деньги, которых не хватит даже на первоначальный взнос по ипотеке, их ждет неприятный сюрприз в виде подоходного налога.

Адил УРМАНОВ – «Попытка номер два: захочет ли Нацбанк отдавать пенсионные накопления казахстанцам?» — По поручению Президента министр труда и социальной защиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ объявил, что в 2021 году казахстанцы смогут снять часть своих накоплений для покупки жилья, лечения и оплаты образования. Возможно, это решение станет началом новой череды скандалов вокруг ЕНПФ.

– Обратите внимание: Президент Токаев поднял вопрос об использовании гражданами своих пенсионных накоплений год назад. За это время Нацбанк и минтруда подготовили свои расчеты по лимитным суммам накоплений. И они оказались очень высокими, в районе 7–10 миллионов тенге, – напомнил “КАРАВАНУ” экс-председатель Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар АЛИБАЕВ. – Под их лимиты попадают менее 1 процента вкладчиков. Те, которые не нуждаются ни в жилье, ни в деньгах на образование. В этом году, после обращения Президента к нации, минтруда выдало свои новые расчеты сразу, меньше чем через неделю. То есть эти цифры были, но их не показывали. При этом пороги в 2 раза меньше, чем были год назад. Сейчас они поняли, что саботаж поручения во второй раз может быть чреват.

Но, опустив планку, они открыли доступ к деньгам лишь для 10–15 процентов вкладчиков. Та массовость, о которой говорил Президент, все равно остается недоступной.

Но есть и другой фактор, уверен эксперт. Захочет ли Нацбанк отдавать накопления казахстанцам? Правила пока не разработаны, поэтому в них можно внести любые изменения. Причина такого сомнения – большое количество расследований по фактам непонятного банкротства компаний, которые использовали средства ЕНПФ. Сейчас таких расследований, ведущихся по заявлениям Нацбанка, ведется более 20. Это говорит, что денег в ЕНПФ может оказаться значительно меньше, чем показывает бухгалтерия фонда.

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