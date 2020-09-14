15 предполагаемых лидеров трех особо опасных ОПГ задержали в Казахстане

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – 15 предполагаемых лидеров трех особо опасных организованных преступных группировок (ОПГ) задержали в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности РК.

«11 сентября КНБ РК совместно с МВД РК с привлечением спецподразделений «А» и «Беркут» проведена одномоментное пресечение деятельности особо опасных ОПГ «Алибовские», «Ибрагимова» и «Махмудова», занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружия в столичном регионе», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в рамках спецоперации в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Костанае задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок, один из которых находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства.

Отмечается, что изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат.

«Задержанные водворены в ИВС департамента полиции Нур-Султана, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности. В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей», — пишет пресс-служба.