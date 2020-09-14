Павлодар. 14 сентября. КазТАГ – Незаконно ввезенный в Павлодар львенок передан зоопарку Караганды, передает КазТАГ.

«Специально для перевозки животного мы сделали клетку. Перевозили его на УАЗ. В дороге останавливались, чтобы накормить и напоить львенка. Ехали около шести часов, не гнали, чтобы животное не растрясло», — рассказал руководитель Щербактинской районной ветеринарной станции акимата Щербактинского района Канат Закулин в понедельник.

Решение о незаконном ввозе в Казахстан дикого животного было принято административным судом Павлодара.

Постановлением суда хозяин африканского львенка по кличке Симба был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 389 КоАП. Ему было назначено взыскание в виде административного штрафа в размере Т27 780 с конфискацией дикого животного.

Напомним, схожая ситуация произошла 25 июня в Мангистауской области. В 05.30 от местных жителей поступила информация о нахождении льва в сельской местности Акшукыр Тупкараганского района, который позднее был выловлен специалистами из департамента полиции (ДП) и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Позже был установлен хозяин льва, которого оштрафовали на Т27 тыс. за незаконное содержание льва.

17 июля льва Симбу из Мангистауской области доставили в Алматинский зоопарк.

Лев занесен в список конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).