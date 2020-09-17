Подражательный рефлекс

Сетевые СМИ о том, зачем казахи встречались с грузином Саакашвили

««Хлыст нужен Украине для ускорения реформ»- Саакашвили оценил подарок казахстанцев» — Делегацию из Казахстана принял в Киеве председатель исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

В свою резиденцию он пригласил бизнесменов, журналистов и политических активистов из Казахстана — «Мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!» – написал Саакашвили в своем аккаунте на Facebook.

Михаил Саакашвили общается с казахстанской делегацией. © Photo : Facebook / Михаил Саакашвили

Была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Экс-президент сообщил, что активно включился и в грузинскую избирательную кампанию. Была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Экс-президент сообщил, что активно включился и в грузинскую избирательную кампанию.

Поездку организовал бизнесмен и общественный деятель Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ.

В гостях у Саакашвили побывали: депутат мажилиса парламента Нуржан АЛЬТАЕВ, экономист, бывший внештатный советник президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, члены союза промышленников и предпринимателей Ел Тірегі, в том числе экс-депутат Бахыт СЫЗДЫКОВА, член партии «HAQ» Токжан КОЖАЛИЕВА, президент Almaty Management University и член Нацсовета общественного доверия при президенте Казахстана Асылбек КОЖАХМЕТОВ, общественный деятель Арман ШУРАЕВ.

Журналисты: Вадим БОРЕЙКО, Карлыгаш ЕЖЕНОВА и Бахытжан БУХАРБАЙ.

«Казахстанский бизнесмен стал официальным партнером Саакашвили» — Казахстанский бизнесмен и общественный деятель Маргулан СЕЙСЕМБАЙ стал официальным партнером Михаила СААКАШВИЛИ по Офису простых решений и результатов. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Хочу представить вам Маргулана Сейсембая. Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства. Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнером в деятельности Офиса простых решений и результатов«, — написал Саакашвили в Facebook.

Он назвал общественного деятеля и Казахстана выдающейся личностью, человеком, который, родившись в селе, смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка «Форбс» в Казахстане.

«В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса. Надеюсь, что вместе мы добьемся большего«, — заявил Саакашвили.

В свою очередь Сейсембай заявил, что останется в Казахстане и будет работать на две страны — «Отныне я партнер Михаила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины. Я не покидаю Казахстан. Буду работать на обе страны«, — подчеркнул Сейсембай.

Виктор ВЕРК – «Те же яйца, вид сбоку…» — На исходе лета профессиональный буревестник революции Михаил СААКАШВИЛИ, принимавший в Киеве группу казахстанских политиков и журналистов вполне определенной политической ориентации, нашел наконец себе партнера для совместных реформаторских утех. Избранником бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы стал некогда закидавший Казахстан яйцами, а позже не уберегший чужие деньги в своем банке гуру бизнеса Маргулан СЕЙСЕМБАЙ.

Не сложился союз их сначала, хоть любовь была дюже крепка. Пандемия друзей повенчала – пусть онлайн, но наверняка!

Вольнодумцы и либертарьянцы, оба вроде пока при деньгах. Но свои судьбоносные шансы оба не удержали в руках.

Вознамерились два одиночества

Развести революций костер,

А костру разгораться не хочется…

Вот и весь про друзей разговор!

То, что в крошечной Грузии благо, в Казахстане – кромешный бардак. Под цветной революции флагом здесь получится новый Ирак.

Мы не рвемся в ЕС или НАТО – благо, рядом и Русь, и Китай! А грузинам от нас много надо: хлеба, нефти, угля. Все им дай!

Распираем недетской гордыней, он в Facebook, не стесняясь, строчит: дескать, будущему Украины он отныне готов послужить. Только вот, говоря между нами, может так получиться, ИМХО: как герои плохой мелодрамы, разбегутся Марго и Михо.

Вдруг окажется: Саакашвили за его реформаторский зуд все по завышенной ставке ценили и нигде его больше не ждут?

Ореол его славы вселенской обернется совсем уж не тем. Ведь, по сути, он клерк при Зеленском… Ну, фактически шут при шуте!

«Зачем казахстанские делегации ездили к Саакашвили в Украину, объяснила Бахыт Сыздыкова» — Депутат Мажилиса Парламента IV созыва Бахыт СЫЗДЫКОВА рассказала о поездке в Украину, передает корреспондент BaigeNews.kz. В конце августа член правления Союза промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі» вместе с делегацией из Казахстана посетила Киев, где наши соотечественники встретились с бывшим президентом Грузии (ныне главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины) Михаилом СААКАШВИЛИ. Эта встреча вызвала у казахстанской общественности бурную реакцию и много вопросов о целях поездки.

Бахыт Сыздыкова рассказала, что в Украину ездили две группы: одна – от Союза промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі», другая – с бизнесменом Маргуланом Сейсембаем. В составе первой группы были бизнесмены, заинтересованные в сотрудничестве с украинскими предпринимателями. Участники ездили за свой счет, уточнила Сыздыкова.

«Мы встречались с главой Винницкой области Сергеем Борзовым, он мой давний друг, мы с ним знакомы со времен КВН. Во время встречи он представил нам директоров местных фирм, владельцев компаний, которым интересно сотрудничать с Казахстаном. Каждый из них коротко рассказал нам о своем деле, и мы обсудили возможности экспорт и импорта продукций. Что удивило – переговоры прошли в деловом формате без лишней презентации чиновников об экономических показателях, которые любят у нас«, — рассказала Сыздыкова.

Во время поездки в Киев казахстанская делегация побывала в гостях у Михаила Саакашвили. Встреча прошла в его резиденции, где обе стороны обсудили вопросы искоренения коррупции. Саакашвили рассказал, как решал эту проблему в бытность президентом Грузии и дал несколько советов своим гостям. По словам Бахыт Сыздыковой, визит произвел на нее и соотечественников незабываемое впечатление. Грузинскому политику казахстанцы подарили казахскую национальную одежду.

«Очень подкупило то, что Михаил Саакашвили накрыл стол у себя дома. Со всеми традициями грузинского гостеприимства. Его личный повар сделал все изысканные блюда грузинской кухни. Это, конечно, было потрясающе. На столе даже было вино. Кстати, Саакашвили им очень гордится, оно так и называется «Саакашвили», грузинское красное вино. Но в нашей делегации никто не употребляет. Сначала он принял нас дома, потом мы пошли на лужайку на заднем дворе. Такая непринуждённая, я бы даже сказала, творческая семейная атмосфера была. Это не было так формально, когда делегации сидят друг против друга. А именно, это был непринужденный, откровенный разговор, где мы задавали ему вопросы на политические темы«, — говорит Бахыт Сыздыкова.

Тимур ИСАХАНОВ – «До Киева доведет? Зачем казахстанцы ездили к Саакашвили» — Послание президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА ознаменовало начало нового политического сезона в Казахстане, за последние недели появляется все больше свидетельств подготовки к грядущему электоральному периоду. Помимо явных и официальных движений – праймериз «Нур Отан» в контексте «перезагрузки» партии, заседание Бюро Политсовета этой организации, укладывающееся в тот же сюжет, происходят и необъяснимые с точки зрения формальной логики прецеденты. Главным из них стала поездка обширной делегации казахстанцев в Киев.

Поскольку изначально возник разнобой в подаче информации о поездке, пользователи социальных сетей и анонимные телеграм-каналы выдали кучу конспирологических теорий о том, что это было. К организации поездки «пристегнули» даже посла Казахстана в Украине Дархана КАЛЕТАЕВА, который до дипломатического назначения был главным по идеологии в республике. Но возможно «пристежка» имеет под собой почву… Прикрытие пришлось обеспечивать Олжасу ХУДАЙБЕРГЕНОВУ.

«Альтаев сформировал свою команду бизнесменов (около 15 человек), а Сейсембаев сформировал группу общественников (тоже около 15 человек), в итоге вся эта группа поехала в Украину. Хотя Саакашвили был гвоздем программы поездки, на самом деле было много других встреч – украинский Союз промышленников, торгово-промышленная палата, палата налоговых консультантов, депутаты Верховной Рады, руководство партии «Слуга народу», руководство Винницкой области, Unit City и ряд других коммерческих объектов», – описал поездку в Facebook экономист.

Но самое забавное – этот огромный пост Худайбергенова не содержит ни малейшего объяснения цели поездки казахстанцев. В нем много говорится о феномене Саакашвили и о том, почему он позвал казахстанских граждан в Киев – повторить грузинский кейс, куда после «революции роз» потекли казахстанские инвестиции (впрочем, что с ними потом стало – он не рассказывает). А вот что именно получила эта разношерстная команда, посетив Украину, – умалчивается. Просто встречи, просто разговоры, просто лекции?

Ровно два года назад казахстанцы уже наблюдали такой сценарий. Общественные деятели, политологи и журналисты определенной политической направленности (национал-патриоты) встретились с Акежаном КАЖЕГЕЛЬДИНЫМ, экс-премьером Казахстана, в результате чего появился «Форум «Жана Казахстан» (Новый Казахстан), который в 2019 году выдвинул Амиржана КОСАНОВА кандидатом-спойлером на президентских выборах. Отметим, что именно поддержка нацпатриотов во многом сыграла против Косанова, фактически заставив традиционный электорат действующей власти опять голосовать за межнациональную стабильность. Ставка на либералов в схожей схеме может говорить о том, что национал-патриоты в качестве инструмента на данном этапе не нужны. Об этом свидетельствует и нервная реакция Мухтара ТАЙЖАНА, одного из лидеров национал-патриотического сектора, на поездку либералов в Киев, припомнившего Маргулану СЕЙСЕМБАЮ его банковско-уголовное прошлое. Впрочем, пока нацпатриотический (или как его еще называют: национал-популистский) сектор в массе своей молчит и выжидает.

Серик МАЛЕЕВ – «Как казахская «вата» к Саакашвили в гости ездила» — А между тем казахи помнят, чем обернулась для казахской степи ее колониальное вхождение в состав российской империи. Этноцидом, экоцидом, лингвацидом.

Казахи чуть было не прекратили свое существование, как нация. Так что война интересов в Казахстане продолжается. Война российских интересов в нашей стране, вступающая в противоречие с интересами казахов.

И вот последнее, и самое громкое событие из этого ряда. Группа казахстанских бизнесменов и общественников встретилась в Киеве с известным грузинским политиком Михаилом СААКАШВИЛИ. Они с Мишико приятно побеседовали, и даже надели на Саакашвили чапан, и вручили ему казахскую камчу. Что идет вразрез с вековыми казахскими традициями.

Нашим казахским манкуртам следовало бы знать, что чапан казахи надевают по всем обычаям на гостя, но ни в коем случае ни на оборот. Иначе это рассматривается, как унижение. Ведь таким образом ты оказываешься в роли просителя.

Так о чем просит казахстанская «вата» Михаила Саакашвили? Вероятно о том, чтобы он стал символом их движения. Своеобразным грузинским флагом в руках казахской оппозиции, в отсутствии других знамен.

И теперь нас интересует только один вопрос: – «Зашкварится» ли Михаил Саакашвили, принимая предложение путинских агентов влияния в Казахстане? Или предпочтет послать их по одному всем известному адресу…на деревню к дедушке Пу… .

А вот вам имена и дела путинских агентов влияния в Казахстане, посетивших в эти дни Михаила Саакашвили. И тут я ничего не выдумываю. Вся эта информация есть в открытом доступе, в социальных сетях.

Один из таких визитеров Маргулан Сейсембай, банкир и предприниматель, у которого в друзьях и близких соратниках прописан некий Константин Горожанкин. Шовинист, проталкивающий мысль о том, что казахи исторически и генетически предрасположены к гомосексуализму и педофилии.

Еще один визитер к Мишико – Вадим Борейко, казахстанский журналист, и по совместительству, куратор российских проектов в Казахстане.

Среди гостей Михаила Сакаашвили следует также особо отметить Данияра Нургазина, чей бывший шеф, заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев был осужден в 2017 году за разглашение государственных секретов Казахстана российской стороне.

И наконец, еще одна фамилия в этом списке, это некая Тогжан Кожгалиева, лидер политического движения «Хак», в котором полно собственных шовинистов.

Те же шовинисты Геннадий Крестьянский и Олег Медов, сказавший, что казахи – это индейцы, которые никак не угомоняться, и носятся со своим голодомором, сегодня входят в движение Тогжан Кожгалиевой.

Словом, мы видим, какая «специфическая» казахстанская публика побывала на днях в гостях у национал – патриота Грузии Михаила Саакашвили. И это своеобразный тест для бывшего грузинского экс-президента.

«Способны ли национал-либералы во главе с Саакашвили провести реформы в Казахстане?» — Ведущий сотрудник Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана» и прокомментировал данные далеко идущие проекты.

— Говоря об этой серии встреч, как о рекламной политической акции, потому, что это чистой воды PR мероприятие по презентации и раскрутке в Казахстане новой национал-либеральной тусовки во главе с такими личностями, как олигарх Маргулан Сейсембаев и бывший гендиректор КТК и сотрудник администрации президента Назарбаева Арман Шураев. Думаю, что именно со встречи с Саакашвили они решили заявить о создании некого мозгового штаба по формулировке очередных реформ в стране по грузинским и украинским лекалам. При этом данным многодневным встречам и семинарам придается чуть ли не оппозиционный оттенок.

Как известно, Маргулан Сейсембаев долгое время спонсировал различные националистические проекты и таких деятелей как Мухтар Тайжан, а также молодежные прозападные либеральные движения как «Оян, Казахстан» и «Республика», и выпуск псевдодокументальных фильмов о казахском «голодоморе». Теперь, видимо, решил начать собственную политическую карьеру, надев на себя тогу некого либерального преобразователя. В том же ключе надо рассматривать и нынешнюю деятельность националиста Армана Шураева, выступающего за отказ от дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС и делавшего многочисленные заявления против действий российского руководства.

Саакашвили для них такой удобный трамплин, жупел и прикрытие одновременно, для статусности и придания пущей важности в глазах соотечественников из числа либералов и националистов. Именем Мишико они собираются проталкивать идеи в Казахстане, направленные на усиление именно национал-либерального и прозападного вектора во внешней и внутренней политике, а также намерены объединить усилия и наладить взаимодействие с определенными политическими силами на Украине и в Грузии.

Я вообще думаю, что данная поездка в Киев и многодневные семинары с участием Михаила Саакашвили согласовывались на высшем уровне в Акорде. Тем более, принимали участие достаточно лояльные члены НСОД, такие как Асылбек Кожахметов, которые на авантюры не пойдут априори. Это чисто режиссированная постановка, которая должна показать неискушенной казахстанской публике наличие просвещенной демократически мыслящей общественности, желающей продвижения реформ.

Но ведь Маргулан Сейсембаев и Арман Шураев принадлежат к высшей элите и напрямую связаны с её различными группировками, а соответственно, они выполняют лишь роль «дымовой завесы» для создания очередной видимости стремления к преобразованиям. Не более того. Кто-то хочет на самом верху успокоить недовольные массы граждан, доведенных до ручки экономическим кризисом, имитированием каких-то инициатив в направлении реформ государственного управления.

Есть еще одна попутная задача — именем Михаила Саакашвили, популярного в среде казахских националистов, оправдать дальнейшие жесткие антисоциальные и непопулярные рыночные преобразования по дальнейшей и окончательной приватизации системы здравоохранения, образования и всей социальной сферы. Поэтому тут речи о каком-то фрондировании не идет и, наоборот, казахские ходоки в Киев к Мишико лишь обслуживают действующую власть. Тут обманывать и самообманываться не надо, ведь экс-президент Грузии сам неоднократного заявлял, что считает Нурсултана Назарбаева выдающимся реформатором.

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