Частично признанные президенты 17.09.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 92 0 Политолог Рустам Бурнашев о международных политтехнологиях воздействия и вмешательства Похожие материалы: Закрытию печатающих дипломы вузов препятствуют влиятельные лица – Токаев Беларусь, пора домой, в Россию! На правах Татарстана В нацпарках имеется острая необходимость в парковках и кемпингах – Мирзагалиев «ЕАЭС находится в ситуации экзамена» Литва признала Тихановскую избранным белорусским лидером, а Лукашенко – нелегитимным