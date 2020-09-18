Безработица в стране: боремся усердно, и каждый раз все «успешнее»

Государство активничает на рынке труда. Неужели чиновники нашли еще одну нишу для своих коррупционных схем?

О том, как пандемия повлияла на рынок труда Казахстана и чем отличается подход в борьбе с безработицей в Казахстане и в развитых странах, интернет-газете ЗОНАКЗ рассказал Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners.

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– Данияр, верить ли официальной статистике, которая, увы, не увеличила численность безработных даже в условиях пандемии? Как вы думаете, сколько тысяч, а может, и миллионов казахстанцев нуждаются в трудоустройстве сегодня?

– Разумеется, негативные моменты пандемии являются довольно болезненными для любого правительства, и Казахстан здесь не исключение. Карантин крепко ударил по малому и среднему бизнесу, где широко представлен низкоквалифицированный персонал. Восстановление сегмента будет происходить крайне медленно и, скорее всего, затянется на несколько лет, так что официальные оценки по безработице действительно выглядят излишне оптимистично.

Думаю, тут гораздо ближе цифры, озвученные Всемирным банком, — 12,7%. Правда, стоит выделить и такой момент, как в целом низкое доверие к официальной статистике республики, в частности, речь идет о стабильно снижающемся уровне безработицы на протяжении последних девяти лет, несмотря на экономические проблемы, возникшие в этот период. Оценить число безработных действительно довольно сложно из-за высокой доли теневого сектора, которая, опять же, оценивается по-разному правительством (20-25% ВВП) и аналитиками (35-50%).

В этой связи хотелось бы узнать, какой именно логикой пользуются официальные ведомства для учета всех макроэкономических особенностей республики. Коронавирус привел к появлению самого сильного кризиса со времен Великой депрессии 1930-х. Текущие проблемы должны заставить чиновников пересмотреть свой подход к управлению и оптимизировать процессы, иначе восстановление экономики может растянуться на годы, а маскировать застой с помощью приукрашенных отчетов будет все сложнее. Таким образом, первым антикризисным шагом должны стать реформы, направленные на увеличение прозрачности работы статистического ведомства.

– В стране действует программа «Дорожная карта занятости». Ежегодно на нее выделяются колоссальные деньги, но, увы, трудоустройство в рамках этой программы если и ведется, то временное. Люди не получают постоянную работу. Есть ли смысл тратить по 4 млн. на мифическое трудоустройство одного безработного?

– Говоря о “Дорожной карте занятости” стоит понимать, что рабочие места по программе создаются главным образом в сфере строительства и ремонтных работ, в которой присутствует определенная сезонность, а, значит, довольно скоро они вновь могут оказаться без работы. Основная отрасль, где создаются сейчас новые вакансии — это строительство. Получается, что она способна оказать лишь кратковременный эффект за счет решения текущих проблем с инфраструктурой в регионах, но никак не изменить ситуацию к лучшему в долгосрочной перспективе. Да и давайте вспомним кто пострадал от кризиса: продавцы, туроператоры, официанты и прочие представители сферы услуг — насколько для них актуально данное предложение от правительства?

– Как вы можете оценить программу выплаты гонорара HR-агентствам за трудоустройство казахстанцев, которая «успешно» существует в Казахстане? На ваш взгляд, оправдано ли выплачивать частным компаниям вознаграждение за трудоустройство 1 человека от 35 тыс. до 52,5 тыс. тенге? Не должны ли за это платить работодатели?

– Честно говоря, какого-то ощутимого эффекта выплаты HR-агентствам замечено не было. Выиграли от этого только сами рекрутинговые фирмы, для которых появился дополнительный источник доходов. В интернете можно найти много советов по открытию нового бизнеса с минимальными вложениями, позволяющего получать деньги за каждого трудоустроенного. Здесь в целом не понятна необходимость поощрения посредников, особенно если учесть огромную роль интернета, где интересующиеся стороны могут встретится напрямую. Гораздо целесообразнее было бы вознаграждать граждан, нашедших работу, за их стремление к активной трудовой деятельности и тем самым дополнительно мотивировать безработных.

– Как развитые страны решают вопросы безработицы? Обязательно ли в решении этой проблемы должны участвовать государственные финансы?

– В развитых странах делается упор именно на долгосрочный эффект, который достигается путем создания всех необходимых стимулов для увеличения числа небольших фирм, которые являются не только основным драйвером экономики, но и главными работодателями. Сюда можно включить большое число льгот – от налогов до дешевого фондирования, позволяющих относительно безболезненно приступить к созданию своего дела и найму работников.

Кроме того, власти предлагают большое число программ по повышению квалификации или переквалификации, в том случае, если рабочая сфера перестает быть актуальной. К тому же стимулы через механизм фискальных льгот не только приносят пользу, но и позволяют снизить коррупционные риски, сопутствующие прямым расходам из бюджета.

– Страны ЕАЭС планируют создать унифицированную систему поиска работы в странах-участницах. Как вы думаете, этот проект будет состоятельным? Граждане пяти стран смогут спокойно трудоустраиваться в рамках этого проекта?

– Хочу отметить, что система поиска “Работа без границ” нацелена на упрощение трудоустройства иностранцев и учета трудовой миграции и вряд ли приведет к решению проблем с безработицей.

Безусловно, на уровне правительства и бизнеса эта программа должна принести пользу, учитывая большое количество людей, желающих приехать на заработки в республику, но положение рядовых граждан, которые не собираются мигрировать, не должно пострадать. Так что к этой программе необходимо отнестись очень внимательно.

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