МИИР заявило о конкуренции между ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития заявило о конкуренции между государственными ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Наличие регулирования вопросов промышленной политики в разных законодательных актах, администрируемых различными уполномоченными органами, приводит к отсутствию должной координации между ними и недостаточной эффективности промышленной политики в целом. А зачастую к конкуренции между государственными ведомствами. Стратегические задачи уполномоченных органов различаются, что приводит к тому, что промышленные предприятия не получают необходимой поддержки, а выделяемая государством помощь размывается и не всегда эффективна. Меры государственной поддержки в таких условиях не являются комплексными и сбалансированными», — говорится в представленной МИИР концепции проекта закона «О промышленной политике».

В ведомстве, говоря о недостаточной координации «деятельности всех государственных органов по вопросам формирования и реализации промышленной политики», отметили, что действующее законодательство по вопросам промышленности сформировано по отраслевому принципу, когда преимущественно в отдельных законах предусматриваются вопросы регулирования конкретных отраслей промышленности.

«Часть вопросов промышленности регулируется специальными законами, не всегда взаимоувязанными между собой. Единое законодательное регулирование фактически отсутствует. Такая ситуация приводит к недостаточному вниманию со стороны уполномоченных государственных органов к вопросам реализации промышленной политики. Отсутствие полноценного самостоятельного закона по вопросам промышленной политики может являться одной из причин недостаточного ее роста», — считают разработчики законопроекта.

Недостаточная координация и согласованность действий между различными государственными органами и институтами развития в области формирования и реализации промышленной политики, как считают авторы, «также приводит к тому, что промышленные предприятия, в особенности малый и средний бизнес (МСБ), испытывают недостаток в информации по оказываемой государственной поддержке, о требованиях внешних рынков в сфере технического регулирования и прочее».

«Ранее в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1522 «Об образовании комиссии по промышленному развитию Республики Казахстан» была создана комиссия по промразвитию, которая в 2020 году была спущена на уровень министра индустрии и инфраструктурного развития. Данную комиссию возглавлял премьер-министр РК и входили все министры экономического и социального блоков, а также первые руководители НПП, национальных компаний, и других субъектов квазигосударственного сектора. Комиссия была образована в целях выработки предложений в сфере промышленного развития Республики Казахстан», — уточнили в МИИР.

По словам разработчиков, в задачи комиссии входили подготовка рекомендаций и предложений по: 1) определению приоритетных секторов промышленности для индустриального развития; 2) повышению конкурентоспособности и эффективности промышленности; 3) концептуальным подходам к реализации государственной политики в сфере обрабатывающей промышленности, в том числе кластерной инициативы; 4) критериям отбора территориальных (региональных, межрегиональных) кластеров, а также инвестиционных проектов; 5) актуализации республиканской карты индустриализации; 6) проведению конкурсного отбора территориальных кластеров.

Для реализации задач комиссия была наделена следующими функциями: 1) выработка предложений в сфере промышленного развития; 2) внесение на рассмотрение правительства соответствующих предложений в сфере промышленного развития; 3) выработка предложений по включению, исключению, предоставления мер государственной поддержки, а также изменению основных параметров по проектам республиканской карты индустриализации; 4) выработка предложения по определению ответственного государственного органа за реализацию проекта республиканской карты индустриализации для разработки проекта соглашения совместно с заявителем проекта; 5) принятие участия в проведении конкурсного отбора территориальных кластеров.

«При этом деятельность комиссии не регулировалась на уровне законодательного акта, а задачи и функции носили узкий характер. Такой высокий членский состав комиссии повлек существенные сложности в ее работе. Собрать заседание и провести полноценное обсуждение точечных вопросов в таких условиях практически невозможно. Более того, деятельность комиссии не была обеспечена надлежащим аналитическим и экспертным сопровождениям. В конечном итоге это привело к снижению уровня этого консультативного совещательного органа», — сказано в концепции.

Ранее сообщалось, что создание национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» названо министерством индустрии и инфраструктурного развития существенной проблемой для формирования промышленной политики.

Напомним, 15 сентября МИА КазТАГ сообщало, что правительство поручило МИИР до конца октября текущего года разработать и внести в кабмин проект концепции закона «О промышленной политике».