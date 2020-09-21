Польские националисты заявили Дудю об «организаторах» майдана и «событий» в Казахстане

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Польские националисты заявили известному российскому журналисту Юрию Дудю об «организаторах» майдана и «событий» в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Мы за Лукашенко (Александра, президента Беларуси – КазТАГ), мы за Путина (Владимира, президента России – КазТАГ), мы польские националисты. Мы сюда пришли, потому что это бордель. Они организовали тоже майдан (революцию – КазТАГ), они организовали события в Казахстане», — заявила группа пикетирующих «Белорусский дом» в Варшаве.

Дудь переспросил: «В Казахстане?», на что ему ответили утвердительно.

«Они получают от США чисто деньги из биржи на Wall Street, и там есть очень много в конгрессе американском людей, которые поддерживают. Они связаны. Госдеп занимается этим. Это доказано политологами», — утверждают польские националисты.

В «Белорусском доме» в настоящий момент размещается редакция самого популярного белорусского Telegram-канала NЕХТА и польский штаб покинувшей Беларусь оппозиции.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко, по версии белорусского Центризбиркома, набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Его главный соперник – Светлана Тихановская набрала, по официальным данным властей, чуть более 10%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.