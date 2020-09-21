Снег ожидается в ближайшие дни на севере Казахстана

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Снег ожидается в ближайшие дни на севере Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие три дня на погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние высотная ложбина, с которой ожидаются усиление ветра, понижение температуры воздуха, дожди. На севере страны в середине недели возможен дождь с переходом в снег», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 22-24 сентября.

Лишь на западе республики ожидается прекращение осадков.

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