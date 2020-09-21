Члены ОПГ представлялись блогерами и журналистами, вымогая деньги в Туркестанской области

Туркестан. 21 сентября. КазТАГ – Члены организованной преступной группы (ОПГ) представлялись блогерами и журналистами, вымогая деньги в Туркестанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«В Туркестанской области полицейские пресекли деятельность ОПГ вымогателей, представлявшихся блогерами», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Полиция считает, что жертвами ОПГ стали 17 местных жителей и предпринимателей.

«Эта ОПГ, состоявшая из четыре местных жителей, орудовала на протяжении шести месяцев на территории Жетысайского и Махтаральского районов. Они путем вымогательств и мошенничеств завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан. В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более Т2 млн. Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией. Роли каждого четко распредели между собой, а для придания важности изготовили «липовые корочки» и визитки. Представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги», — сказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

По данным департамента, в 2019 году в Мактаральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок, где под предлогом того, что работы ведутся с нарушениями, потребовали у главы строительной фирмы Т500 тыс.

«В другом случае осенью прошлого года осужденные под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в Т100 тыс. Потерпевший в свою очередь обратился с заявлением в Жетысайский РОП. Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. То есть, мы создали специальную следственно-оперативную группу из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и произвели задержание преступников с поличным при передаче денег», — добавил Сахов.

Следствие длилось 10 месяцев.

«Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и восьми годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК: части 1 статьи 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 194 (вымогательство) и 190 (мошенничество)», — добавили полицейские.