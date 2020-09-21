Суды и прокуратуры не обратили внимания на хронометраж (и не только на него) 21.09.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 34 0 Правозащитник Марина Нистолий о нестыковках в деле и приговоре по нападению на бизнесмена Виталия Кошелева Похожие материалы: Официальный представитель МЗ РК напомнил журналистам об отсутствии у него медобразования Господдержка только одаренных школьников может усилить соцдистанцию между детьми – Токаев «Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет?». «В качестве участника праймериз зарегистрировался лидер Nur Otan, Нурсултан Назарбаев». «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция». «Только треть россиян считают Казахстан близким союзником» Каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей – Токаев «Электоральные процессы фактически уже запущены – партии включились в повестку… Фоном идут события в Беларуси»