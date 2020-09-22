Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в девяти областях Казахстана на 23 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 сентября в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Нур-Султане 23 сентября утром и днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 23 сентября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 23 сентября в Актюбинской областиожидается ветер юго-западный, западный, на большей части 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Актобе днем 23 сентября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«23 сентября в Мангистауской области местами ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«Утром и днем 23 сентября в Кызылординской области сохранится ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохранится чрезвычайная пожароопасность», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

«23 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 23 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма — 90-95%.

«23 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Семее днем 23 сентября ожидается ветер порывы 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«23 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью 23 сентября на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. В Караганде 23 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем 23 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 70-75%.

«23 сентября в Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 23 сентября днем ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма — 90-95%.

«23 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 метров в секунду. В Уральске 23 сентября ночью и утром ожидается туман», — резюмируется в сообщении.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.