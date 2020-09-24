Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ — Погода на территории Казахстана в четверг останется без существенных изменений, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погода на территории Казахстана будет оставаться без существенных изменений – на северной и восточной половине ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра; на западе и юге страны по-прежнему без существенных осадков. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +7+9.

В Восточно-Казахстанской области сильный дождь, туман. Усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +3+8.

В Акмолинской области области ожидается дождь. Возможен туман, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +0+5.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +0+5.

В Туркестанской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области без осадков, возможен туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Костанайской области днем без осадков, ночью дождь, возможен туман. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Карагандинской области дождь. Ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +7+12 (на юге +16), ночью +3+8 (на юге +11+16).

В Алматинской области днем дождь с грозой, ночью без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Мангистауской области без осадков. Днем +22+27, ночью +9+14.

В Павлодарской области дождь, ночью местами сильный, возможен туман. Ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +6+11, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках востока республики ожидаются подъемы уровней воды, на реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.