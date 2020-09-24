Сетевые СМИ о политических партиях страны

Данияр АШИМБАЕВ – «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция» — На сегодняшний день в стране существует шесть политических партий — представленные в парламенте «Nur Otan», Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), Демократическая партия «Ак жол», а также партии «Ауыл», «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Каждая из этих партий имеет достаточно долгую и сложную историю, для краткого изложения которой потребуется небольшая монография.

Сказать, что в стране нет протестного электората, сложно. Те же 16%, отданных по данным ЦИК за КОСАНОВА, дают достаточное пространство для маневра. Те, кто считает себя «радикальной» оппозицией, не считают КНПК и «Ак Жол» «реальной» оппозицией, хотя данные партии выступают достаточно критично по отношении к проводимому курсу. Здесь больше вопрос «вкусовщины»: для оппозиции — и не только казахстанской — «справедливыми выборами» считаются только, на которых она победила.

Вопрос в том, почему в политическом смысле оппозиция в Казахстане всегда проигрывала власти.

Нужно отметить, что голосование по идеологическим причинам, конкуренция программ является фактором, достаточно важным, но не решающим. Намного более значимым был фактор лидера, персональный состав руководства и партийного списка. И если власть всегда имела в качестве такового Нурсултана Назарбаева, то оппозиции повезло меньше. Во-первых, в оппозицию часто шли бывшие чиновники, проигравшие внутриэлитную конкуренцию. Народ к ним относился сочувственно, но голосовать предпочитал за силу и власть, которые олицетворяли Назарбаев и «Отан» («Нур Отан»). С первым президентом в массовом сознании были связаны такие важные понятия, как стабильность, согласие и реформы, а с бывшими — все-таки — личные амбиции. Не говоря уже о таком банальном вопросе, как происхождение средств, из которых экс-олигархи финансировали свои политические и медийные проекты.

Во-вторых, имидж оппозиции сильно подпортил «финансовый вопрос». То, с какой всеядностью демократический актив бросался в объятия бывших, но не бедных чинов, размыло любые представления об их моральных принципах. РНПК, ДВК, «Ак жол» (первого созыва), затем КПК — все эти брэнды были слишком коммерционализированы, чтобы претендовать на статус реальной политической альтернативы.

В-третьих, ключевым оставался вопрос власти, лидерства в партии. Если для партий либеральных вопрос решался просто: главный — тот, кто дает деньги, то национал-демократический, затем национал-патриотический лагерь буквально разрывал вопрос о политическом лидерстве. Идея коллегиального руководства, как блестяще показал тот же «Ак жол», жизнеспособна в Казахстане только на очень короткий период.

В таких условиях, нужно заметить, власть в принципе «обречена» на постоянную победу.

Валихан ДАМИРШИН – «Националисты, «патриоты» и классическая оппозиция: кто пойдёт в парламент» — Вишенкой на торте политических реформ, которые аккуратно проводит команда казахстанского президента, должны стать выборы в нижнюю палату парламента. А точнее – то изменение конфигурации политических сил, которое будет свидетельствовать, собственно говоря, о достигнутых переменах.

Активность общественного пространства косвенно свидетельствует – околовластные круги (как лояльные новому курсу, так и его противники) транслируют запрос на новую партию или неправительственную организацию, способную вобрать в себя конструктивный протест.

Ввиду того, что политическое поле Казахстана было методично выхолощено, начиная с жанаозенских событий 2011 года, на запрос о новых партиях отвечают совершенно неожиданные игроки. Так, 11 сентября инициативная группа общественного движения «Желтоксан-86» объявила о намерении создать партию. Участница декабрьских событий в Алма-Ате 1986 года Гульбахрам ЖУНУС подчеркнула, что новая партия «Алаш-Желтоксан» будет поднимать «национальные проблемы», при этом не будучи оппозицией.

Еще раньше, 9 сентября, о себе напомнила Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (это официальное название). В Нур-Султане состоялся внеочередной XVII съезд организации, делегаты которого отклонили предложение политической партии «Бірлік» об объединении. Вопрос рассматривала специальная рабочая группа.

Незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, судя по негативной на нее реакции ДВК и Аблязова лично, пока имеет наибольшие шансы на регистрацию и имидж «настоящей оппозиционной». 13 сентября состоялся согласованный с акиматом Алматы митинг активистов ДПК, первый по новому законодательству о проведении мирных собраний. Набор тем, которыми оперирует лидер ДПК Жанболат МАМАЙ, выглядит довольно популистским.

То есть, пока из альтернативных «Нур Отану» политических организаций по-прежнему наибольшие шансы на места в мажилисе имеют «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана. Обе предсказуемо развили бурную парламентскую активность с началом новой сессии, но и до нее партийные бренды часто светились в заголовках.

Алтай КАРПЫКОВ – «Новая партия: от деградации к самоуважению» — В преддверии парламентских выборов в Казахстане вновь обострилась дискуссия: как должна выглядеть конфигурация партийного поля – с одной главной партией и двумя менее значительными партийными проектами по бокам или же в стране назрела необходимость в политической и партийной конкуренции, которую стоит позволить, допустив в Мажилис Парламента ряд совершенно новых или модернизированных проектов из уже существующих партий.

Объявленный НДП «Нур-Отан» праймериз – внутрипартийный отбор кандидатов для участия в предстоящем голосовании в Мажилис следует воспринимать исключительно как реакцию на кардинально изменившиеся правила игры, когда задул ветер перемен и забрезжила перспектива реальной политической и партийной конкуренции.

Между тем, в условиях дефицита знаний, деградации идеологической повестки, практически любые новые партийные или протопартийные проекты в Казахстане, если они не были «Нур-Отаном» или его фронтальными помощниками по парламенту, обязательно скатывались к двум ипостасям: или глубокая спячка или жесткая оппозиция власти. Третьего – взвешенного сбалансированного центра всегда было не дано.

Гораздо позже, уже под занавес десятилетия в 2018 году, когда ветра перемен еще не подули, однако их запах начал ощущаться все явственнее, случился показательный провал с протопартийным проектом «Жана Казахстан». Помимо прочих, его пытались делать Амиржан КОСАНОВ и Айдос САРЫМ, сильно обжегшиеся на выборах президента-2019, да так, что вместо нового импульса к политической деятельности получили всеобщее порицание и увядание.

Однако, «Жана Казахстан» по своему содержанию был настолько плох и крикливо агрессивен по отношению к соседям Казахстана – России и Китаю, что впору было говорить не о созидательной программе действий будущей партии, а об ее разрушительной концепции: переругаться с могущественными соседями, чтобы потом пойти с голым задом по миру просить милостыню: кто, сколько и на каких условиях даст.

Как видим, десятилетие 2010-2020 для нашей республики оказалось невероятно бедным – на интеллектуальную мысль, идеологические концепты, партийное строительство, общественную жизнь. Плоды идеологической деградации, заложенные в этот промежуток времени, мы продолжаем пожинать и по сей день.

Напротив, основной массив партий, устоявшихся общественных объединений и СМИ был создан либо в далекие 90-е годы, либо в период с 2000-го по 2010-й годы.

За редким исключением, в последние 10 лет не появилось ни одной яркой организации, про партии вообще разговор короткий.

Из самого крайнего можно лишь обратить внимание на активность Союза промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі» («Опора страны») – общественного объединения, возглавляемого бывшими чиновниками и нуротановцами второго и третьего эшелонов (пусть никто не обижается на объективную реальность), которая по своей политической риторике явно претендует на образование на своей основе протопартийного проекта.

Но опять – двадцать пять. Намеренно или случайно (в силу отсутствия примеров и образцов для подражания) организация сваливается в ту же яму и повторяет те же ошибки, что и ее предшественники.

Во-первых, предводители этого союза едут в очевидно слабую как экономически, так и политически страну – да, Украина прекрасна, но отнюдь не в последние шесть лет. Если до майдана, украинцы жили в целом удовлетворительно и лишь часть населения отправлялась на заработки в Польшу и противоположную Россию, то после него, к Польше и РФ, на прием «заробитчан» переключились с большим размахом Литва и Латвия, Италия, Испания и Португалия. Прости господи, даже современная Белоруссия.

Откроем еще один небольшой секрет: украинские гастарбайтеры до коронавируса с удовольствием трудились на работах как в столице Нур-Султане, так и на предприятиях в Акмолинской области.

Должно же быть хоть какое-то самоуважение у казахстанцев, а не только слепое преклонение перед чужими заграничными дядями, которые должны нас жить научить.

Во-вторых, был выбран, мягко говоря, странный идеал для политического поклонения – украино-грузинский политик Михаил СААКАШВИЛИ. Человек, переругавшийся у себя на родине с таким количеством политиков и сил, что его в итоге объявили в розыск, заблаговременно возбудив уголовные дела.

Затем он продолжил портить отношения уже с украинской элитой. Вначале с Игорем КОЛОМОЙСКИМ, затем с Арсеном АВАКОВЫМ, потом с Петром ПОРОШЕНКО. Не договорился и с новой властью Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, не заняв никакой значимый пост в государстве и объявив о том, что возможно он вернется в Грузию.

Чему этот человек может научить казахстанцев, которые поехали заглядывать к нему в рот, совершенно непонятно. Как ругаться с соратниками, портить отношения со всеми окружающими и терять власть? Так те казахстанцы, что поехали слушать его лекцию, сами могут дать ему фору и преподать урок занимательного саморазрушения, как терять деньги и упускать большие возможности.

В-третьих, выглядит очень символично, что после приезда в Казахстан наши политические гастарбайтеры в Украину, в очередной раз начали делиться и расходиться каждый по своим квартирам.

Объединяться и выступать единым фронтом они не умеют, да и не хотят. Потому что как обычно у них каждый сам себе «звезда» или гетман. У олигарха Маргулана СЕЙСЕМБАЕВА своя повестка и свои интересы. У третьего эшелона чиновников из «Ел Тірегі» вообще своя свадьба: у них, видите ли, «народная пресс-конференция» – термин настолько же безграмотный, насколько грубо популистской может быть их наспех сваренная программа «вертолетных денег» и прочих ништяков от государства для всех казахстанцев.

Что объединяет все эти не доведенные до ума, сырые и крайне слабые в идеологическом и интеллектуальном плане прото-проекты, помимо очевидной самовлюбленности их лидеров, которые дальше своего носа и самопиара мало что видели, волею судеб ставшими наглядным доказательством запустения на казахстанском партийном поле в последнее десятилетие.

Это, безусловно, и полное отсутствие организационной работы. Известно, что делать свое СМИ всегда сложнее, чем просто срывать голос в Фейсбуке, а строить партию – на порядок сложнее, чем делать свое СМИ.

Нурлан ФАДЕЕВ – ««Оппозиция» пытается набить себе цену на проблемах народа» — В период экономического кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, в нашей республике обострились разговоры о проведении кредитной амнистии и принятии дополнительных мер, нацеленных на оказание поддержки гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства.

Рассматривая эту тему начнем с того, что на сложную ситуацию ипотечников и граждан, взявших потребительские кредиты у банков, обратила внимание Коммунистическая народная партия Казахстана.

Недавно коммунисты направили депутатский запрос в правительство республики, в котором предложили приступить к реализации мер по поддержке обычных граждан и малого и среднего бизнеса. Начать, как считают коммунисты, нужно с проведения кредитной амнистии.

Интересно, что проблемы ипотечников и должников были подняты не только парламентской партией, но и «оппозицией» под руководством лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата МАМАЯ.

Поднимая волнующие граждан проблемы, «оппозиция» хочет доказать, что выступает исключительно за интересы народа. Однако если учесть, что в следующем году в Казахстане запланировано проведение выборов в Мажилис, то, вполне вероятно, Демпартия просто пытается получить очки, чтобы стать официально зарегистрированной и побороться за места в парламенте.

«ОСДП намерена участвовать в парламентских выборах и рассчитывает получить 30% голосов» — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) намерена участвовать в ближайших парламентских выборах, которые должны состояться в 2021 году. Об этом заявил заместитель председателя ОСДП Айдар АЛИБАЕВ на митинге против Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Мы не собираемся бойкотировать, уклоняться, ещё что-то. Мы идём на парламентские выборы и будем в них принимать активное участие. С учётом того, что происходит в стране, с учётом того, что натворила сегодня (власть. – Авт.), весь кризис экономический – всё это результат действий чиновников, которые в основной своей массе являются членами Nur Otan. Мы видим, что позиции партии Nur Otan очень сильно падают. Это лишний раз внушает нам оптимизм, что многие люди повернутся в нашу сторону«, – сказал корреспонденту informburo.kz Айдар Алибаев.

Тамара ВААЛЬ – «Нуржан Альтаев: В обществе есть очень большой запрос на реформы» — В конце прошлой недели в столице союз промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі» выступил с программой широких политических реформ, отличающихся от повестки, предлагаемой партией власти, в которой состоит руководство союза. Vласть поговорила с главой организации – депутатом мажилиса от «Нур Отана» Нуржаном АЛЬТАЕВЫМ о готовности власти к реформам, о том, станет ли союз партией и его персональных планах.

— Мы видим, что есть очень большой запрос со стороны общества, нам везде пишут, звонят, особенно после последней пресс-конференции. Все говорят: давайте создадим партию и давайте эти идеи продвигать

Я считаю, что сейчас, поскольку многие члены «Ел Тірегі» являются членами партии «Нур Отан», есть у нас члены и других партий, например, представители «Ак Жола» и Коммунистической [народной] партии и так далее, мы сейчас будем смотреть.

Мы считаем, что если партия «Нур Отан» готова идти на такие изменения, на определенные реформы, мы ее поддержим, будем идти в авангарде и так далее, но если нет, то мы конечно же, будем думать. У нас в союзе решения не принимаются одним или двумя людьми, тут должно быть какое-то общее решение.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.