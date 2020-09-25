КФГД назвал дату начала приема заявок и условия выплаты гарантий вкладчикам TengriBank

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) назвал дату начала приема заявок и условия выплаты гарантий вкладчикам АО «TengriBank», передает корреспондент агентства.

«КФГД определил АО «Евразийский банк» в качестве банка-агента, который за счет средств фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «TengriBank». За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «TengriBank». Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 30 сентября 2020 года», — сообщили в пресс-службе фонда в пятницу.

Как отметили в КФГД, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью минимизации очередей, отделения АО «Евразийский банк» будут дополнительно обслуживать вкладчиков АО «TengriBank» в ближайшие выходные дни – 3 и 4 октября.

«КФГД рекомендует отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением. Банком-агентом также будет предусмотрена опция по дистанционной подаче заявлений и онлайн-проверке сумм возмещения, подробную информацию о которой можно будет получить на сайте АО «Евразийский банк». Выплата гарантийного возмещения через банк-агент будет осуществляться в течение 12 последующих месяцев до 30 сентября 2021 года. По истечении указанного периода фонд может продлить срок действия договора с банком-агентом. После завершения установленного срока выплат через банк-агент, вкладчики АО «TengriBank» смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД», — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии: не более Т15 млн по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более Т10 млн по иным депозитам в национальном валюте; не более эквивалента Т5 млн по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «TengriBank» лицензии).

«При наличии у вкладчика АО «TengriBank» двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей Т15 млн с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более Т5 млн», — пояснили в КФГД.

Для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «TengriBank» следует обратиться в любое отделение или филиал АО «Евразийский банк» и заполнить заявление на выплату. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД и заполнить его заранее.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kzи в справочной службе банка: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

«При обращении в банк-агент вкладчику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о наследстве или доверенность). Перемену фамилии, имени или отчества в банке-агенте подтверждают свидетельством о заключении брака или свидетельством о перемене фамилии, имени или отчества, выданным органами ЗАГС. В отдельных случаях банк-агент вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований. Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент», — сказано в сообщении.

В фонде отметили, что вкладчики могут самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.

«За выплатой остатков сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики имеют право обратиться в ликвидационную комиссию АО «TengriBank» после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка», — добавили в фонде.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) уже заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение.