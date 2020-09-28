УВКБ ООН: 30% людей с паспортами СССР в Казахстане – граждане других государств

Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Точного количества граждан с паспортами СССР в РК никто не знает, заявила сотрудник управления Верховного комиссара Организации объединенных наций (УВКБ ООН) по делам беженцев в РК по правовым вопросам Шолпан Олжабаева.

«Конечно, точное количество (владельцев паспортов СССР – КазТАГ) никто не знает, к сожалению», — сказала Олжабаева в понедельник на онлайн-брифинге об урегулировании статуса лиц, том числе, граждан, проживающих с паспортами бывшего СССР оформлении им документов, устранении административных барьеров и цифровизации госуслуг в миграционной сфере.

По ее словам, с 2014 года, с начала компании по выявлению лиц без гражданства среди населения РК, было выявлено порядка 6 тыс. человек с неопределенным гражданством.

«Среди них, конечно, есть лица, которые имеют красные паспорта (паспорта СССР – КазТАГ). 60% всех этих лиц в конечном итоге оказываются гражданами Казахстана. 10% — лица без гражданства и 30% — граждане других государств, можно сказать, мигранты, которые когда-то въезжали в Казахстан», — сказала сотрудник УВКБ ООН.

Перепись населения уточнит какие-то результаты, надеется Олжабаева.