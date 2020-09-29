«Назарбаев: Здоровайтесь локтем». «В Казахстане пора изменить форму правления». «Сколько потратил Казахстан на борьбу с пандемией и на что пошли эти деньги». «Грядет ли энергоколлапс Алматы?». «88 процентов учителей провалили квалификационный экзамен»

Сетевой Казахстан 29 сентября 2020г.

AZATTYQ . ORG . «Отмена смертной казни: Токаев считает, что можно не менять Конституцию, эксперты не согласны» — Приговорить к смертной казни в Казахстане могут по 15 видам преступлений, в том числе за покушение на жизнь Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Однако с 2003 года в стране действует мораторий. Правозащитники не согласны с высказыванием ТОКАЕВА о том, что «никаких изменений в основной закон вносить не нужно».

TENGRINEWS . KZ . ««Здоровайтесь локтем». Назарбаев вышел к журналистам» — Как известно, этим летом Первый Президент Казахстана переболел коронавирусом. О том, как перенес COVID-19, Нурсултан НАЗАРБАЕВ спустя время подробней рассказал, находясь в Туркестане. Он приехал туда, чтобы посмотреть, какие в этом городе происходят преобразования — Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски, здоровайтесь коленом или локтем. Надо себя беречь. Неприятно, невозможно постоянно ходить с закрытым лицом. Девушкам даже идет иногда, в сказках все красавицы носили такие штучки. Поэтому спасибо за пожелания, я тогда со всего Казахстана получил телеграммы с пожеланиями. Я думаю, пройдет (пандемия), сейчас вакцина разрабатывается везде, — высказал свое мнение Елбасы на брифинге для журналистов.

EXCLUSIVE . KZ . «Эдуард Мухамеджанов: «В Казахстане пора изменить форму правления»» — Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, профессор, доктор юридических наук, предложил ограничить срок избрания президента только одним сроком, изменить порядок избрания депутатов и упразднить сенат за ненадобностью — Почему встал вопрос Сената? Когда в 1995 году принималась Конституция, ситуация была совсем другая. Мажилис формировался по мажоритарной избирательной системе. Депутатами были самовыдвиженцы, и только 10 мест отводилось партийным спискам, что, кстати, тоже было неправильно. Смысл во второй палате есть в том случае, когда туда приходят революционно-настроенные люди и есть опасность принятия популистских законов и тогда сенаторы могут рассмотреть его более детально. Сегодня этого нет. Получается, сенат формируют депутаты, избранные по тем же партийным спискам, что и мажилис. Какой смысл держать две равноценные палаты?

CAMONITOR .KZ . ««Нам нужен Сталин». В чем опасность этой фразы для Казахстана?» — Не секрет, что ностальгия по «сильной руке» является одним из главных трендов в массовом сознании на постсоветском пространстве. Где-то она проявляется больше, где-то меньше. Но так или иначе ее наличие уже давно стало очевидным фактом. О природе этого парадоксального феномена и некоторых латентных факторах, влияющих на его усиление, рассуждает политический обозреватель Рахимбек АБДРАХМАНОВ.

EHONEWS . KZ . «Каиргали Конеев: никакие полумеры по изменению Кодекса законов о здоровье нас не устраивают!» — Каиргали КОНЕЕВ, известный общественный деятель и организатор кампании против принятия Кодекса законов о здоровье, пролоббированный, по мнению активистов, в интересах международных и западных фармацевтических компаний, ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав нынешнюю ситуацию и обозначив дальнейшие цели движения — А нам было важно завершить митинг без эксцессов, заручиться поддержкой участников митинга и направить резолюцию на исполнение Президенту РК. Митинг выполнил свое предназначение, мы довели до руководства страны голос народа.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Есть все шансы на то, что очень скоро мы снова получим забитые больницы и пустые полки в аптеках» — Больше всего в разговорах о приближающейся второй волне меня пугает то, что мы о ней узнаем только тогда, когда вокруг начнут умирать люди. Так, как это было в июле. Потому что никаких улучшений в коммуникации государства с людьми по поводу вируса не произошло. Ситуация, которая была в июле, никого ничему не научила.

FORBES . KZ . «Сколько потратил Казахстан на борьбу с пандемией и на что пошли эти деньги» — Первый заместитель премьер-министра Алихан СМАИЛОВ дал эксклюзивное интервью Forbes.kz. Одной из главных тем пандемии стали финансы. Сколько денег государство потратило на борьбу с коронавирусом? Почему мы слышали о выделении очередных миллиардов из бюджета страны, но при этом у врачей не было даже обычных медицинских масок? Кто будет нести ответственность за это, контролируются ли «пандемичные» расходы? — Я считаю, интерес населения к бюджетным расходам должен удовлетворяться в полной мере, это правильно и необходимо. Это касается и средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в нашей стране. ‪11 мая на брифинге я, будучи еще министром финансов, подробно озвучил информацию по 5,9 трлн тенге, направленным на реализацию антикризисных мер, связанных с пандемией.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Артем НОВОЖИЛОВ – «Грядет ли энергоколлапс Алматы?» — В крупнейший мегаполис Казахстана вернулись проблемы с электричеством. Это еще не обратный скачок в «ревущие девяностые» с бесконечными веерными отключениями, но и не редкость, как было пару лет назад. Все указывает на изношенность электрической инфраструктуры, плюс недостаток ее как таковой при существующих нагрузках со стороны все возрастающего числа потребителей. Поэтому есть обоснованные опасения, что сначала южная столица вкусит от веерных отключений по полной программе и со всеми социальными катаклизмами, а потом только начнется постепенное оздоровление ситуации. Работать на опережение в таких вещах у нас еще не научились.

PLATON . ASIA . «О социальной несправедливости в коронакризисе» — Будут ли наши власти обеспечивать социальную справедливость в коронакризисе – это вопрос, наверное, риторический, ибо, что это такое мы с вами давно не знаем. Но надо знать, поскольку Казахстан по конституции – социальное государство. Согласно международным нормам, политика такого государства «направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся». Понятное дело, что все эти критерии «социального государства» не наблюдаются в реалиях Казахстана, о чем и пойдет речь в этой статье.

365 INFO . KZ . «Рабочих мест в Казахстане на всех не хватит: миф или реальность?» — Минтруда сообщило, что к 2025 году в Казахстане трудоспособного населения станет на 3 млн человек больше. Однако рабочих мест на всех не хватит. Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат МАШКЕНОВ считает, что ведомство строит прогнозы на удобных ему статданных. И это далеко от реальности.

«88 процентов учителей провалили квалификационный экзамен» — Сентябрь 2020 года оказался непростым не только для школьников и их родителей. С 16 по 21 сентября МОН проверял уровень знаний учителей дополнительного образования. В тестировании приняли участие 2802 человека. По данным центра тестирования UStudy, пороговый балл НКТ смогли одолеть только 333 учителя. 88% учителей провалили квалификационный экзамен.

TIME . KZ . «Бесконтрольная работа» — “Умный дом осыпается в Нур-Султане”, “обрушение моста произошло в столице”, “строящийся спорткомплекс рухнул в Алматинской области”… Такого рода тревожные сообщения, свидетельствующие о никудышном качестве строительства в стране, регулярно появляются на просторах интернета. Люди жалуются на сырость, падающую облицовочную плитку, плохую звукоизоляцию в домах. О том, почему так происходит и что намерено предпринять государство, чтобы навести порядок в строительной отрасли, корреспондент “Времени” поговорила с председателем комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Мархабатом ЖАЙЫМБЕТОВЫМ.

«Выпрыгнул или вытолкнули?» — На прошлой неделе из окна здания департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы выпал 44-летний Ерлан КОНУСПАЕВ, скончавшийся на месте. В ДЭР предприниматель пришел на допрос, связанный с возможными хищениями средств, выделенных на науку. Наша газета первой сообщила об этом происшествии. После выхода этой информации в редакцию обратились родственники погибшего мужчины, чтобы рассказать свою версию случившегося.

«Я достаю из широких штанин…» — Не менее 6 тысяч лиц с неопределенным гражданством проживают в Казахстане, что, понятное дело, существенно ограничивает их в социальных вопросах и помощи государства. Причем у большинства из них на руках красные паспорта Советского Союза образца 1974 года. Об этом рассказали в понедельник на брифинге в Министерстве внутренних дел.

CARAVAN . KZ . ««Мы сами делаем наших граждан врагами»: что происходит в казахстанских тюрьмах» — Почему в современном Казахстане издевательства над людьми в местах лишения свободы уже стали нормой, правда ли, что у заключенного практически нет никакого шанса противостоять этому, и как общественное безразличие приводит к огромному количеству суицидов в тюрьмах. Казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС рассказал, почему в казахстанских тюрьмах сложилась такая система безнаказанности, которая порождает среди ее сотрудников жестокость к заключенным.

«Что они курят? Чего добились усилением антитабачных мер в Казахстане» — Кажется, Джамиля САДЫКОВА добилась-таки своего! Лидер национальной коалиции “За Казахстан, свободный от табачного дыма” долго воевала, чтобы акцизы на курево подняли в разы. Якобы такая мера заставит действующих и потенциальных курильщиков отказаться от этого зелья. За 4 года цена пачки сигарет выросла почти втрое, добравшись до 500 тенге.

LITER . KZ . «В Казахстане инвалида без руки признали годным к работе руками» — Это история казахстанки, которая никогда не думала, что станет инвалидом и ей придется столкнуться с бюрократией, а также доказывать наличие группы инвалидности. 8 мая 2020 года на жительницу Карасайского района Алматинской области Жанну ТОЙГАНБАЕВУ набросилась собственная собака. С многочисленными рваными ранами лица, туловища, головы, рук и ног ее доставили в Каскеленскую районную больницу, где врачи решили ампутировать одну из рук. С тех пор прошло более четырех месяцев. За этот срок наша героиня поняла, что к инвалидам в Казахстане относятся отвратительно.

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