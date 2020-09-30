Брокеров и дилеров государств ЕАЭС допустят к торгам на биржах любой из стран союза

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Брокеров и дилеров государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) допустят к торгам на биржах любой из стран союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК 29 сентября одобрила проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран союза», — говорится в сообщении.

Документ будет направлен странам ЕАЭС на повторное внутригосударственное согласование.

Как пояснили в комиссии, соглашение разработано департаментом финансовой политики ЕЭК совместно с уполномоченными органами, заинтересованными министерствами и ведомствами государств союза в целях создания надлежащих условий для функционирования в рамках ЕАЭС общего финансового рынка и обеспечения защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов.

«Допуск к участию в организованных торгах биржи предоставляется брокерам и дилерам на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер. Таким образом, соглашение предоставляет право национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные уполномоченным органом государства ЕАЭС, и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков

По данным ЕЭК, допуск к участию в организованных торгах биржи брокеров и дилеров других государств-членов предоставляется при условии соблюдения ими требований законодательства государства ЕАЭС, в котором зарегистрирована эта биржа, в сфере регулирования рынка ценных бумаг, противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также в сфере биржевой, клиринговой и депозитарной деятельности.

«Допуск брокеров и дилеров одной страны к организованным торгам биржи другого государства союза предоставляется на равных условиях. У брокеров и дилеров при допуске к биржевым торгам появляется возможность подавать заявки и заключать сделки на организованных торгах, становиться участниками клиринга с использованием услуг клиринговой организации, получать технический доступ к организованным торгам и клирингу и открывать соответствующие счета в депозитариях государств союза», — уточнили в ЕЭК.

Кроме того, допуск к участию в организованных торгах биржи может предоставляться брокерам и дилерам других государств ЕАЭС при помощи удаленного доступа к организованным торгам, депозитарным и клиринговым услугам.

«Реализация этого соглашения позволит укрепить и существенно расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество государств ЕАЭС и послужит катализатором для развития финансовых рынков государств союза», — сказано в сообщении.