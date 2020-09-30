Опять равняемся на Россию?

А не перенять ли Казахстану опыт северного соседа по стимулированию внутреннего туризма?

Правительство РФ выделило 15 млрд. рублей на программу субсидирования турпоездок по России. Целей – сразу несколько: удлинить высокий сезон, простимулировать развитие внутреннего туризма и инвестиции в строительство отелей. Ну и, конечно, финансово поддержать семьи, которые хотят провести отпуск в России.

Деньги были выделены из Резервного фонда кабинета министров. В рамках программы туристам пообещали кэшбек в размере 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. за тур стоимостью от 50 до 75 тыс. рублей и 15 тыс. рублей за тур стоимостью от 75 тыс. рублей.

Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять ночей. Схема получения бонуса выглядит так: турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает онлайн картой российской платежной системы «Мир». Возврат средств на карту займет до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.

Возможно ли внедрение кэшбека в Казахстане, как в России, чтобы стимулировать внутренний туризм? На эту тему интернет-газета ЗОНАКЗ поговорила с нашим экспертом, аналитиком Wall Street Invest Partners Данияром Джумекеновым.

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– Опыт российских коллег в целом можно назвать положительным, но применять его необходимо с учетом всех возникших проблем. За неделю, которую действовала программа, предложением воспользовались лишь 50 тыс. человек или около 3% от ожидаемого числа участников.

– Тем не менее, но, согласитесь, это лучше, чем ничего?

– Конечно.

– А почему, кстати, на ваш взгляд, ожидания не оправдались?

– Да, важно извлечь уроки. Во-первых, это конец сезона, да и действовала программа лишь неделю, из-за чего у туроператоров и владельцев отелей было крайне мало времени на подготовку и «подключение». В итоге в программе приняла участие лишь 361 туристическая компания из 4119 зарегистрированных в реестре.

Во-вторых, слишком строгие условия: пришлось бронировать тур минимум на 25 тыс. рублей, вследствие чего туристы предпочли выбрать наиболее ликвидные места: Краснодарский край и Крым, тогда как остальные регионы почти не ощутили положительного эффекта.

В-третьих, внедрение кэшбека получило крайне слабое информационное освещение: многие потенциальные туристы оказались не в курсе программы.

Таким образом, в нашем случае стоит продумать возможность покупки более бюджетных туров и более долгий срок действия программы. Учитывая проблемы в туристической отрасли, данная инициатива лишней не будет. Да и в подобном случае остается гораздо меньше шансов на злоупотребление бюджетными деньгами, чем при прямом финансировании.

– Есть ли на то финансовые и технические возможности у нашей республики?

– Действительно, это важный момент – осуществить кэшбек в России удалось благодаря национальной платежной системе МИР. Правительству Казахстана потребуется договариваться с компаниями, которые функционируют на рынке. Впрочем, если получится достичь согласия с популярной системой, то это способно увеличить эффективность программы. Многие россияне не хотели заморачиваться с оформлением карты МИР ради кэшбека.

– С одной стороны, Казахстану, конечно, следует развивать внутренний туризм, с другой – мы постоянно сталкиваемся с варварством, как произошло с уникальным озером Кобейтуз, которое пострадало от нашествия жителей столицы. И как быть?

– Боюсь, что как-то наверняка решить проблему с деструктивным влиянием туристов нереально. Например, не так давно в Италии оштрафовали француза за попытку вывоза песка с пляжа Сардинии на 1000 евро. Этот песок считается особо охраняемым природным ресурсом: за последние несколько лет на пляж вернули более 10 тонн песка, который конфисковали у туристов. Торговать ракушками и галькой также запрещено — штраф до 3000 евро. Тем не менее, этот запрет не останавливает «коллекционеров». Остается только вводить штрафы, усиливать надзор за выполнением законов, рассказывать людям о необходимости защищать природу и надеяться на результат.

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