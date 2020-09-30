Казахстан с 5 октября ужесточает карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне КВИ

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Казахстан с 5 октября ужесточает карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

«Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику», — сказал на заседании правительства в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Для лиц, прибывающих из стран второй категории глава минздрава предложил установить следующие обязательные требования: проводить термометрию, анкетирование и требовать наличие справки об обследовании COVID-19 с даты получения сроком не более трех суток, а при отсутствии справки прибывших планируют изолировать в карантинном стационаре сроком до двух суток для проведения лабораторного исследования на COVID-19.

«Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на авиапереходах со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) и Узбекистаном. В этой связи прошу поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц», — добавил министр.

Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции и подготовки к возможному росту заболеваемости, по данным минздрава, предпринят ряд срочных мер.

«Принят ряд срочных мер по вопросам лекарственного обеспечения, регионами заявлена дополнительная потребность по 91 наименованию лекарств на сумму Т14 млрд, сформирован запас лекарственных средств по COVID-19 на Т11,4 млрд, уже отгружено 100% в регионы. Дополнительно во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка Т13 млрд по наиболее востребованным лекарственным средствам. Расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне для лечения COVID-19, включающих пять наименований лекарственных средств дополнительно», — уточнил глава МЗ РК.

Для лечения на дому от коронавируса, по его словам, предусмотрены бесплатные лекарства на 1 млн пациентов до конца 2019 года.

«Развернуты ПЦР-лаборатории мощностью 42 тыс. в сутки, в октябре мощность увеличится до 63 тыс. в сутки. Также закуплено 2,2 млн доз вакцины против гриппа для вакцинации уязвимых групп населения. Вакцинация начата 15 сентября, на сегодня привито порядка 1 млн человек или 44% от подлежащего населения. Для снижения респираторных заболеваний начали данную вакцинацию раньше на две недели. Также введен ранний отопительный сезон, отмечается снижение острых респираторных вирусных инфекций в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом», — сказал Цой.

На указанное снижение, по словам министра, также повлияло разобщение организованных коллективов, в том числе в школах, масочный режим и социальное дистанциирование.

«Для обеспечения потребности страны в вакцине против COVID-19 мы также определили группы риска, подлежащие вакцинации. Предварительное количество подлежащих по республике составляет 2,8 млн или 15% от всего населения», — уточнил министр.

До конца октября 2019 года, по его словам, планируется завершить возведение 13 модульных инфекционных больниц на 3100 коек в 11 областных центрах и Алматы, а также отремонтировать два объекта.

По данным минздрава, в настоящее время в инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеется 3379 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Дополнительно закупается еще 2619 единиц (ИВЛ – КазТАГ), в том числе 1500 аппаратов отечественного производства. В республике более 21 тыс. коек обеспечены кислородом, дополнительно до конца года будет обеспечено более 9 тыс. коек. Для дооснащения районных больниц в 11 регионах дополнительно закупается 53 единицы рентген-аппаратов отечественного производства к 132 имеющимся. Службу скорой медицинской помощи в 2020 году планируется обеспечить 1767 единицами санитарного автотранспорта, в том числе 360 закупается дополнительно. Повышение доступа сельского населения к медицинской помощи будет осуществляться за счет закупа 100 передвижных медицинских комплексов, их поставка в регионы ожидается в срок до середины октября текущего года. Проводимая работа нацелена на снижение рисков угрозы здоровью казахстанцев, которые могут возникнуть при распространении второй волны КВИ», — заключил Цой.