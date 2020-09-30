Почти Т332 млн хотят потратить власти Алматы на экомониторинг автотранспорта

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Почти Т332 млн хотят потратить власти Алматы на экологический мониторинг автотранспорта, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»; наименование – услуги по проведению экологического мониторинга; дополнительная характеристика – услуги по проведению экологического мониторинга автотранспорта в городе Алматы; плановая сумма – Т331 706 750; сумма на первый год – Т41 706 750, сумма на второй год – Т290 000 000», — говорится в описании лота, размещенного в среду на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 2 октября в 18.00.

«Цель: получение данных по автомобильным выбросам с экологических постов (модульных зданий) контроля автомобильного транспорта в городе Алматы, разработка, анализ и обслуживание программного обеспечения для принятия управленческих решений направленных на уменьшение вредного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух города», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

В обосновании сказано, что Алматы «является признанным экономическим, культурным, образовательным и научным центром страны», «в городе регулярно проходят важные международные события», «также у Алматы огромный потенциал развития туризма».

«При этом, как указано в программе развития «Алматы-2020», по показателям экологии Алматы значительно отстает от уровня развитых городов мира. Наиболее важная экологическая проблема города – загрязнение атмосферного воздуха. Специфичные природно-климатические особенности, низкий уровень естественной продуваемости территории способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что приводит к формированию смога. Одним из основных поставщиком загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются выбросы от автотранспорта», — указано в документе.

Отмечается, что в городе за последние годы произошло значительное увеличение количества автотранспорта.

«При этом автомобилисты технический осмотр зачастую проходят в уведомительном порядке без реального посещения авторизованных пунктов. Режим карантина, введенный в начале года, показал, что при снижении количества автотранспорта в городе значительно улучшается ситуация с качеством атмосферного воздуха. Одним из важнейших мероприятий по решению данной проблемы является контроль экологического состояния автотранспорта, передвигающегося по городу», — говорится в техспеке.

В документе приведены требования к местам установки экологических постов.

«В качестве мест установки экологических постов (модульных зданий) необходимо выбирать магистрали (участки) с повышенной интенсивностью движения в среднем более 200 автомобилей в час. При высокой интенсивности движения контроль проходящих автотранспортных средств проводится по направлению в центр города. Контроль должен осуществляется ежедневно и круглосуточно. Контролируемые параметры: для двигателей, работающих на бензине и на газе – углеводороды, оксид углерода, диоксид углерода, окислы азота, кислород; для дизельных двигателей – дымность отработавших газов», — сказано в техспецификации.