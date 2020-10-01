Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ — Теплая погода без осадков сохраняется на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер 1-6 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области ез осадков, возможен туман. Усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2-7.

В Акмолинской области области без осадков, возможен туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью -2+3.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Атырауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Жамбылской области днем без осадков, ночью дождь, заморозки +1+4. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метра в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Костанайской области без осадков, возможен туман. Днем +12+17, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +10+15 (на юге +18), ночью 0+5 (на юге +8).

В Алматинской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь. Возможны заморозки +1+4. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Павлодарской области без осадков, местами туман. Днем +8+13, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.