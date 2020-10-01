Назарбаевский сентябрь

Сетевые СМИ об Елбасы (информация к размышлению)

«Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские» — Данияр АШИМБАЕВ — Все в стране, кто сегодня занимает высокие посты – это люди, выдвинутые при Нурсултане Назарбаеве. И сам Токаев является назарбаевским. Не стоит забывать, что Елбасы, выдвигая своего преемника, руководствовался тем, чтобы иметь своего человека на этом посту, который не станет подвергать ревизии курс и который сохранит наследие. И все политические тяжеловесы, поднявшиеся за этот год, это политики, сложившиеся при Назарбаеве. В том смысле, что большинство из них назначено уже президентом Токаевым и ему как президенту подчиняется – это делает их «токаевскими», но «назарбаевскими» в глобальном плане они быть не перестают. Одно другому не противоречит.

10 сентября. «Председатель Совета Безопасности провел встречу с Генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым» — В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также работе ведомства в период действия карантинных мер.

10 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Верховного суда Жакипом Асановым» — Елбасы был проинформирован о ходе модернизации судебной системы страны.

В ходе беседы Ж.Асанов также рассказал о деятельности, направленной на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей.

В частности, было отмечено, что в настоящее время реализуется ряд мероприятий по реформированию судебной системы в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».

Первый Президент Казахстана отметил значимость работы по повышению правовой грамотности и правового сознания общества.

10 сентября. «Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»» — Аким г.Нур-Султан Алтай Кульгинов представил Первому Президенту Казахстана план строительства социально-культурных объектов города, модернизации инфраструктуры, поэтапной реализации задач в сфере благоустройства и создания условий комфортного проживания.

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев отметил, что всегда уделял особое внимание вопросам развития столицы, которая стала олицетворением нового Казахстана.

– За 22 года столица стала настоящим административным, деловым, экономическим, культурным и политическим центром страны. В первых Генеральных планах предполагалось достижение численности населения 1 млн 200 тыс человек только к 2030 году. Этот показатель был достигнут на 10 лет раньше. По сравнению с 1997 годом численность увеличилась почти в четыре раза, — сказал Елбасы.

В завершении мероприятия заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов презентовал Первому Президенту Казахстана мемориал, посвященный истории Казахского ханства, строящийся в г.Туркестан.

12 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И» — В ходе беседы Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане высоко ценят дружбу с Китаем.

– Мы подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решили все вопросы по границе. Никаких проблем в наших отношениях не было, так должно быть и дальше. Казахстан поддерживает многие инициативы Китая. Одной из них является реализация программы «Один пояс, один путь». Она была озвучена Председателем Си Цзиньпинем здесь – в Казахстане. Мы уже многое сделали, еще много проектов находится в работе, — сказал Елбасы.

Министр иностранных дел КНР отметил достижения Казахстана и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за весомый вклад в развитие всесторонних казахстанско-китайских отношений. Ван И выразил надежду, что партнерство двух государств будет углубляться и далее.

Глава МИД КНР также передал Нурсултану Назарбаеву теплое устное приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпиня, который пригласил Елбасы с визитом в Китай в любое удобное для него время. Министр также рассказал о состоявшемся ранее заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Ван И подчеркнул, что все эти годы Казахстан был не только одним из самых активных участников ШОС, но и инициатором многих идей, проектов и программ.

В свою очередь, Первый Президент Казахстана передал самые теплые пожелания руководителю КНР, а также высказал мнение о значении ШОС и проекта «Один пояс, один путь».

15 сентября. «Елбасы встретился с Председателем Национального Банка Ерболатом Досаевым» — В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены прогнозы относительно развития мировой экономики в условиях пандемии и ситуации на рынках торгово-экономических партнеров Казахстана.

Первый Президент Казахстана также был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и ходе реализации денежно-кредитной политики в стране.

15 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым» — Во время встречи Председатель Совета Безопасности был проинформирован о предпринимаемых мерах по усилению борьбы с коррупцией в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

А.Шпекбаев рассказал об осуществляемой Агентством работе по превенции коррупции, развитию международного сотрудничества, повышению открытости и прозрачности бюджета государственных органов, а также укреплению сотрудничества с представителями гражданского общества в этом процессе.

16 сентября. «Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Елбасы» — В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической безопасности.

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности отметил самоотверженную работу врачей, полицейских, военнослужащих и представителей других сфер, которые внесли вклад в противодействие коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с докладом о готовности к актуальным эпидемиологическим угрозам выступил министр здравоохранения А.Цой. Кроме того, члены Совета Безопасности заслушали информацию министра национальной экономики Р. Даленова о текущих рисках социально-экономического развития и мерах по их нейтрализации, а также министра образования и науки А.Аймагамбетова о мерах по обеспечению стабильности образовательного процесса.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай глобальной «второй волны» пандемии, выработки исчерпывающих мер упреждающего реагирования, а также на важность достоверной оценки и прогнозирования уровня заболеваемости.

Вместе с тем в ходе заседания правоохранительным органам были даны поручения по недопущению ухудшения криминогенной обстановки и роста преступности, а также выработке профилактических мер.

– Важно принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения людей продовольствием и лекарственными средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров и роста тарифов, качественной подготовки к отопительному сезону и иным актуальным стратегическим вопросам, — заключил Председатель Совета Безопасности.

18 сентября. «Нурсултан Назарбаев принял участие в презентации международного туристического хаба» — В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Первому Президенту Казахстана презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря.

Елбасы отметил важность развития отечественной туристической отрасли, подчеркнув, что Казахстан обладает не только уникальной природой, но и местами, имеющими историко-культурную или сакральную значимость, объектами Великого Шелкового пути, археологическими памятниками, что позволяет развивать в стране любые виды организованного отдыха.

– В рамках Государственной программы развития туризма был проведен анализ туристического потенциала и определены наиболее знаковые объекты и регионы. Критериями отбора стал их потенциал в качестве туристического «магнита». В число топовых регионов, наряду с озёрами Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровской курортной зоной, городом Туркестан и другими, вошел и Мангистау, — отметил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику не только отдельных регионов, но и всей республики в целом.

По завершении презентации Первый Президент Казахстана осмотрел гостиничный комплекс «Rixos Water World Aktau».

19 сентября. «Первый Президент Казахстана посетил музей имени Абиша Кекилбаева» — В ходе посещения города Актау Нурсултан Назарбаев возложил цветы к памятнику известного казахстанского писателя. Елбасы ознакомился с экспонатами музея, посвященными жизни и творчеству А.Кекилбаева. В завершении Первый Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей музея.

25 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым» — Туркестанская область — В ходе дружеской встречи Елбасы и Президент Узбекистана обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-узбекских отношений, укрепления межнационального согласия. Кроме того, стороны обсудили вопросы интеграции в рамках Тюркского совета.

28 сентября. «Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия международного аэропорта» — В ходе визита в Туркестанскую область Елбасы принял участие в церемонии открытия международного аэропорта г.Туркестана.

Строительство международного аэропорта осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства. Аэропорт, расположенный в 20 км от города, был возведен в соответствии с международными стандартами, с использованием современных технологий.

28 сентября. «Елбасы посетил новый стадион «Туркестан-Арена»» — Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым спортивным объектом, возведенным при поддержке АО «Самрук Казына».

Трибуны стадиона рассчитаны на семь тысяч зрителей. Здание представляет собой открытую арену с западной и восточной трибунами. В спортивном объекте также располагаются залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики.

28 сентября. «Первый Президент Казахстана посетил многофункциональный концертный зал «Конгресс Холл»» — В ходе посещения города Туркестан Елбасы ознакомился с многофункциональным объектом культуры, предназначенным для проведения концертов, театрализованных представлений, конкурсов, научных конференций и других мероприятий.

В новом здании будут располагаться зрительный зал на одну тысячу мест, четыре репетиционных зала, административные помещения, детская игровая комната.

Кроме того, во время посещения Нурсултану Назарбаеву был представлен видеоролик «Жаңарған Ел – бақ қонған Ел».

28 сентября. «Елбасы посетил гостиницу «Rixos Turkistan»» — Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым гостиничным комплексом на 120 мест, расположенным в центре города Туркестан.

Комплекс входит в международную гостиничную сеть «Rixos», где строго придерживаются высоких стандартов в предоставлении гостиничных услуг.

Гостиница мирового уровня была возведена за счёт частных средств отечественного инвестора и обеспечила создание более ста рабочих мест для города.

28 сентября. «Нурсултан Назарбаев посетил центр «Ұлы Дала Елі»» — Во время посещения города Туркестан Елбасы ознакомился с экспозиционными комплексами центра – «Металлургия Великой степи», «Культура всадничества Великой степи» и «Казахстан – колыбель тюркского мира».

Кроме того, Первый Президент Казахстана осмотрел тематические залы – «Казахское ханство», «Городская культура Великой степи», «Казахстан – родина яблок и тюльпанов» и «Казахстан будущего».

28 сентября. «Елбасы ознакомился с планами дальнейшего развития города Туркестан» — Нурсултану Назарбаеву был презентован комплекс «Караван-сарай» и представлена информация по итогам археологических исследований на территории заповедника-музея «Азрет Султан». Также Елбасы рассказали о проектах, осуществляемых в рамках исполнения протокольных поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в августе текущего года.

Елбасы отметил высокие темпы строительства туристической и городской инфраструктуры.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что принятое им в 2018 году решение о возрождении Туркестана было поддержано народом Казахстана.

– Сегодня мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона, — сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что расположение города, а также его статус в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира послужат будущей платформой для центрально-азиатской интеграции.

– Мы планировали провести в Туркестане Саммит тюркоязычных стран. В связи с обстановкой в мире он был отложен. Думаю, что если все будет нормально, то мы проведём его к Наурызу, — сказал Елбасы.

Ренат ТАШКИНБАЕВ – ««Здоровайтесь локтем». Назарбаев вышел к журналистам» — Как известно, этим летом Первый Президент Казахстана переболел коронавирусом. О том, как перенес COVID-19, Нурсултан Назарбаев спустя время подробней рассказал, находясь в Туркестане. Он приехал туда, чтобы посмотреть, какие в этом городе происходят преобразования — «Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски, здоровайтесь коленом или локтем. Надо себя беречь. Неприятно, невозможно постоянно ходить с закрытым лицом. Девушкам даже идет иногда, в сказках все красавицы носили такие штучки. Поэтому спасибо за пожелания, я тогда со всего Казахстана получил телеграммы с пожеланиями. Я думаю, пройдет (пандемия), сейчас вакцина разрабатывается везде«, — высказал свое мнение Елбасы на брифинге для журналистов.

29 сентября. «Елбасы ознакомился с деятельностью TOO «Казмедприбор»» — Город Шымкент — Первый Президент Казахстана посетил предприятие, специализирующееся на производстве медицинского оборудования, медицинской мебели и автомобилей медицинского назначения.

Аким г.Шымкента М.Айтенов проинформировал Елбасы о планах строительства многопрофильной университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр матери и ребёнка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену.

Кроме того, председатель правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимов доложил о предпринятых в период пандемии мерах со стороны ФНБ по поддержке системы здравоохранения и отечественных производителей. Также Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе исполнения поручения по строительству медицинских центров в столице и г.Алматы.

А.Есимов также проинформировал Елбасы о закупе препарата «Авифавир» в количестве 3000 единиц и достигнутой договорённости по поставке вакцины против коронавируса.

«Нурсултан Назарбаев посетил археологический объект «Старое городище Шымкент»» — Нурсултан Назарбаев посетил памятник историко-культурного наследия «Старое городище Шымкент» (Цитадель), являющийся одним из древнейших исторических мест Казахстана.

В ходе визита Елбасы ознакомился с результатами археологических работ и планами дальнейшего развития культурного комплекса.

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