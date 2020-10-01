Назарбаевский сентябрь

Сетевые обзоры 56 0
Сетевые СМИ об Елбасы (информация к размышлению)

«Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские» — Данияр АШИМБАЕВ — Все в стране, кто сегодня занимает высокие посты – это люди, выдвинутые при Нурсултане Назарбаеве. И сам Токаев является назарбаевским. Не стоит забывать, что Елбасы, выдвигая своего преемника, руководствовался тем, чтобы иметь своего человека на этом посту, который не станет подвергать ревизии курс и который сохранит наследие. И все политические тяжеловесы, поднявшиеся за этот год, это политики, сложившиеся при Назарбаеве. В том смысле, что большинство из них назначено уже президентом Токаевым и ему как президенту подчиняется – это делает их «токаевскими», но «назарбаевскими» в глобальном плане они быть не перестают. Одно другому не противоречит.

10 сентября. «Председатель Совета Безопасности провел встречу с Генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым» — В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также работе ведомства в период действия карантинных мер.

10 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Верховного суда Жакипом Асановым» — Елбасы был проинформирован о ходе модернизации судебной системы страны.

В ходе беседы Ж.Асанов также рассказал о деятельности, направленной на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей.

В частности, было отмечено, что в настоящее время реализуется ряд мероприятий по реформированию судебной системы в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».

Токаев и укрощение строптивых чиновников Токаев и укрощение строптивых чиновников
3185

Первый Президент Казахстана отметил значимость работы по повышению правовой грамотности и правового сознания общества.

10 сентября. «Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»» — Аким г.Нур-Султан Алтай Кульгинов представил Первому Президенту Казахстана план строительства социально-культурных объектов города, модернизации инфраструктуры, поэтапной реализации задач в сфере благоустройства и создания условий комфортного проживания.

Нурсултан Назарбаев

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев отметил, что всегда уделял особое внимание вопросам развития столицы, которая стала олицетворением нового Казахстана.

Зло оцифровывается и злодействует дальше Зло оцифровывается и злодействует дальше
2283

За 22 года столица стала настоящим административным, деловым, экономическим, культурным и политическим центром страны. В первых Генеральных планах предполагалось достижение численности населения 1 млн 200 тыс человек только к 2030 году. Этот показатель был достигнут на 10 лет раньше. По сравнению с 1997 годом численность увеличилась почти в четыре раза, — сказал Елбасы.

В завершении мероприятия заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов презентовал Первому Президенту Казахстана мемориал, посвященный истории Казахского ханства, строящийся в г.Туркестан.

12 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И» — В ходе беседы Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане высоко ценят дружбу с Китаем.

Мы подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решили все вопросы по границе. Никаких проблем в наших отношениях не было, так должно быть и дальше. Казахстан поддерживает многие инициативы Китая. Одной из них является реализация программы «Один пояс, один путь». Она была озвучена Председателем Си Цзиньпинем здесь – в Казахстане. Мы уже многое сделали, еще много проектов находится в работе, — сказал Елбасы.

Министр иностранных дел КНР отметил достижения Казахстана и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за весомый вклад в развитие всесторонних казахстанско-китайских отношений. Ван И выразил надежду, что партнерство двух государств будет углубляться и далее.

Алиев использует окно возможностей в Карабахе Алиев использует окно возможностей в Карабахе
707

Глава МИД КНР также передал Нурсултану Назарбаеву теплое устное приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпиня, который пригласил Елбасы с визитом в Китай в любое удобное для него время. Министр также рассказал о состоявшемся ранее заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Ван И подчеркнул, что все эти годы Казахстан был не только одним из самых активных участников ШОС, но и инициатором многих идей, проектов и программ.

В свою очередь, Первый Президент Казахстана передал самые теплые пожелания руководителю КНР, а также высказал мнение о значении ШОС и проекта «Один пояс, один путь».

15 сентября. «Елбасы встретился с Председателем Национального Банка Ерболатом Досаевым» — В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены прогнозы относительно развития мировой экономики в условиях пандемии и ситуации на рынках торгово-экономических партнеров Казахстана.

Первый Президент Казахстана также был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и ходе реализации денежно-кредитной политики в стране.

15 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым» — Во время встречи Председатель Совета Безопасности был проинформирован о предпринимаемых мерах по усилению борьбы с коррупцией в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Опять равняемся на Россию? Опять равняемся на Россию?
893

А.Шпекбаев рассказал об осуществляемой Агентством работе по превенции коррупции, развитию международного сотрудничества, повышению открытости и прозрачности бюджета государственных органов, а также укреплению сотрудничества с представителями гражданского общества в этом процессе.

16 сентября. «Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Елбасы» — В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической безопасности.

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности отметил самоотверженную работу врачей, полицейских, военнослужащих и представителей других сфер, которые внесли вклад в противодействие коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с докладом о готовности к актуальным эпидемиологическим угрозам выступил министр здравоохранения А.Цой. Кроме того, члены Совета Безопасности заслушали информацию министра национальной экономики Р. Даленова о текущих рисках социально-экономического развития и мерах по их нейтрализации, а также министра образования и науки А.Аймагамбетова о мерах по обеспечению стабильности образовательного процесса.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай глобальной «второй волны» пандемии, выработки исчерпывающих мер упреждающего реагирования, а также на важность достоверной оценки и прогнозирования уровня заболеваемости.

Несокращаемые и неубиваемые Несокращаемые и неубиваемые
4158

Вместе с тем в ходе заседания правоохранительным органам были даны поручения по недопущению ухудшения криминогенной обстановки и роста преступности, а также выработке профилактических мер.

Важно принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения людей продовольствием и лекарственными средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров и роста тарифов, качественной подготовки к отопительному сезону и иным актуальным стратегическим вопросам, — заключил Председатель Совета Безопасности.

18 сентября. «Нурсултан Назарбаев принял участие в презентации международного туристического хаба» — В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Первому Президенту Казахстана презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря.

Елбасы отметил важность развития отечественной туристической отрасли, подчеркнув, что Казахстан обладает не только уникальной природой, но и местами, имеющими историко-культурную или сакральную значимость, объектами Великого Шелкового пути, археологическими памятниками, что позволяет развивать в стране любые виды организованного отдыха.

В рамках Государственной программы развития туризма был проведен анализ туристического потенциала и определены наиболее знаковые объекты и регионы. Критериями отбора стал их потенциал в качестве туристического «магнита». В число топовых регионов, наряду с озёрами Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровской курортной зоной, городом Туркестан и другими, вошел и Мангистау, — отметил Нурсултан Назарбаев.

Пиар во время чумы Пиар во время чумы
1956

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику не только отдельных регионов, но и всей республики в целом.

По завершении презентации Первый Президент Казахстана осмотрел гостиничный комплекс «Rixos Water World Aktau».

19 сентября. «Первый Президент Казахстана посетил музей имени Абиша Кекилбаева» — В ходе посещения города Актау Нурсултан Назарбаев возложил цветы к памятнику известного казахстанского писателя. Елбасы ознакомился с экспонатами музея, посвященными жизни и творчеству А.Кекилбаева. В завершении Первый Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей музея.

25 сентября. «Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым» — Туркестанская область — В ходе дружеской встречи Елбасы и Президент Узбекистана обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-узбекских отношений, укрепления межнационального согласия. Кроме того, стороны обсудили вопросы интеграции в рамках Тюркского совета.

28 сентября. «Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия международного аэропорта» — В ходе визита в Туркестанскую область Елбасы принял участие в церемонии открытия международного аэропорта г.Туркестана.

Как прикрепиться к поликлинике Как прикрепиться к поликлинике
2370

Строительство международного аэропорта осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства. Аэропорт, расположенный в 20 км от города, был возведен в соответствии с международными стандартами, с использованием современных технологий.

28 сентября. «Елбасы посетил новый стадион «Туркестан-Арена»» — Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым спортивным объектом, возведенным при поддержке АО «Самрук Казына».

Трибуны стадиона рассчитаны на семь тысяч зрителей. Здание представляет собой открытую арену с западной и восточной трибунами. В спортивном объекте также располагаются залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики.

28 сентября. «Первый Президент Казахстана посетил многофункциональный концертный зал «Конгресс Холл»» — В ходе посещения города Туркестан Елбасы ознакомился с многофункциональным объектом культуры, предназначенным для проведения концертов, театрализованных представлений, конкурсов, научных конференций и других мероприятий.

В новом здании будут располагаться зрительный зал на одну тысячу мест, четыре репетиционных зала, административные помещения, детская игровая комната.

Китайский взгляд на казахские земли Китайский взгляд на казахские земли
28075

Кроме того, во время посещения Нурсултану Назарбаеву был представлен видеоролик «Жаңарған Ел – бақ қонған Ел».

28 сентября. «Елбасы посетил гостиницу «Rixos Turkistan»» — Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым гостиничным комплексом на 120 мест, расположенным в центре города Туркестан.

Комплекс входит в международную гостиничную сеть «Rixos», где строго придерживаются высоких стандартов в предоставлении гостиничных услуг.

Гостиница мирового уровня была возведена за счёт частных средств отечественного инвестора и обеспечила создание более ста рабочих мест для города.

28 сентября. «Нурсултан Назарбаев посетил центр «Ұлы Дала Елі»» — Во время посещения города Туркестан Елбасы ознакомился с экспозиционными комплексами центра – «Металлургия Великой степи», «Культура всадничества Великой степи» и «Казахстан – колыбель тюркского мира».

Лучшая из худших Лучшая из худших
2845

Кроме того, Первый Президент Казахстана осмотрел тематические залы – «Казахское ханство», «Городская культура Великой степи», «Казахстан – родина яблок и тюльпанов» и «Казахстан будущего».

28 сентября. «Елбасы ознакомился с планами дальнейшего развития города Туркестан» — Нурсултану Назарбаеву был презентован комплекс «Караван-сарай» и представлена информация по итогам археологических исследований на территории заповедника-музея «Азрет Султан». Также Елбасы рассказали о проектах, осуществляемых в рамках исполнения протокольных поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в августе текущего года.

Елбасы отметил высокие темпы строительства туристической и городской инфраструктуры.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что принятое им в 2018 году решение о возрождении Туркестана было поддержано народом Казахстана.

Сегодня мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона, — сказал Первый Президент Казахстана.

Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус и коррупция – адский коктейль
17287

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что расположение города, а также его статус в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира послужат будущей платформой для центрально-азиатской интеграции.

Мы планировали провести в Туркестане Саммит тюркоязычных стран. В связи с обстановкой в мире он был отложен. Думаю, что если все будет нормально, то мы проведём его к Наурызу, — сказал Елбасы.

Ренат ТАШКИНБАЕВ – ««Здоровайтесь локтем». Назарбаев вышел к журналистам» — Как известно, этим летом Первый Президент Казахстана переболел коронавирусом. О том, как перенес COVID-19, Нурсултан Назарбаев спустя время подробней рассказал, находясь в Туркестане. Он приехал туда, чтобы посмотреть, какие в этом городе происходят преобразования — «Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски, здоровайтесь коленом или локтем. Надо себя беречь. Неприятно, невозможно постоянно ходить с закрытым лицом. Девушкам даже идет иногда, в сказках все красавицы носили такие штучки. Поэтому спасибо за пожелания, я тогда со всего Казахстана получил телеграммы с пожеланиями. Я думаю, пройдет (пандемия), сейчас вакцина разрабатывается везде«, — высказал свое мнение Елбасы на брифинге для журналистов.

29 сентября. «Елбасы ознакомился с деятельностью TOO «Казмедприбор»» — Город Шымкент — Первый Президент Казахстана посетил предприятие, специализирующееся на производстве медицинского оборудования, медицинской мебели и автомобилей медицинского назначения.

Аким г.Шымкента М.Айтенов проинформировал Елбасы о планах строительства многопрофильной университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр матери и ребёнка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену.

Население не выдерживает так много капитализма Население не выдерживает так много капитализма
7155

Кроме того, председатель правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимов доложил о предпринятых в период пандемии мерах со стороны ФНБ по поддержке системы здравоохранения и отечественных производителей. Также Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе исполнения поручения по строительству медицинских центров в столице и г.Алматы.

А.Есимов также проинформировал Елбасы о закупе препарата «Авифавир» в количестве 3000 единиц и достигнутой договорённости по поставке вакцины против коронавируса.

«Нурсултан Назарбаев посетил археологический объект «Старое городище Шымкент»» — Нурсултан Назарбаев посетил памятник историко-культурного наследия «Старое городище Шымкент» (Цитадель), являющийся одним из древнейших исторических мест Казахстана.

В ходе визита Елбасы ознакомился с результатами археологических работ и планами дальнейшего развития культурного комплекса.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Казахстан с 20 сентября возобновит воздушное сообщение с Кыргызстаном
  2. Расписание онлайн-уроков на телеканалах Balapan и El Arna на 11 сентября
  3. Расписание уроков на телеканалах Balapan и El Arna на 29 сентября
  4. Расписание уроков на телеканалах Balapan и El Arna на 24 сентября
  5. Расписание уроков на телеканалах Balapan и El Arna на 15 сентября

Новости партнеров

Загрузка...