Четыре медали казахстанских гимнастов на этапе Кубка мира, драматичный старт супермногодневки для «Астаны», футбольное противостояние двух столиц и победный выход «Барыса» из карантина

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: на троих – четыре призовых места

Небольшой венгерский город Сомбатхей принял у себя этап Кубка мира, который стал первым с начала марта международным турниром для гимнастов. Поскольку его результаты не будут учитываться при отборе участников предстоящей летней Олимпиады и в связи с опасениями по поводу возможного прихода второй волны эпидемии коронавируса лишь полтора десятка стран прислали своих спортсменов. Причем среди участников практически не было главных «звезд» мировой спортивной гимнастики. Поэтому не стоит преувеличивать ценность медалей, завоеванных командой Казахстана, которая выступала сильнейшим составом. С другой стороны, не ее вина, что многие другие сборные отсутствовали.

На снимке: Нариман Курбанов

Нариман Курбанов, специализирующийся в упражнениях на коне, выиграл финальные состязания в этой дисциплине. Универсал-многоборец Милад Карими завоевал серебряные медали на брусьях и на перекладине (кроме того, он вышел в финальную стадию соревнований в опорном прыжке и в вольных упражнениях, заняв соответственно 6-е и 7-е места). Кстати, напомним, что пока он является единственным казахстанским гимнастом, прошедшим отбор на Олимпиаду. Еще одну награду, тоже серебряную, добыл Ильяс Азизов, – это ему удалось в вольных упражнениях.

Велоспорт: серьезные потери «Астаны» в самом начале гранд-тура

Наверстывая упущенное в весенние и летние месяцы, организаторы престижных гонок вынуждены до предела уплотнить соревновательный календарь. Почти сразу после «Тур де Франс» состоялся чемпионат мира, а спустя всего шесть дней, в минувшую субботу, был дан старт еще одной супермногодневке – «Джиро д,Италия». Плюс параллельно вчера, в воскресенье, прошла монументальная классическая гонка «Льеж-Бастонь-Льеж (прежде подобное невозможно было бы представить).

Роль капитана «Астаны» на итальянском гранд-туре доверили датчанину Якобу Фульсангу, который совсем недавно, 28 сентября, остановился в шаге от медали мирового первенства. В случае необходимости взять на себя бремя лидерства должен был россиянин Александр Власов. А колумбиец Мигель Анхел Лопес, бывший капитаном на «Тур де Франс», теперь призван был помогать им, особенно на горных этапах. Кроме них, в заявку казахстанской велогруппы включены итальянцы Мануэле Боаро и Фабио Феллине, датчанин Йонас Вилсли, колумбиец Родриго Контрерас и испанец Оскар Родригес.

Первый этап представлял собой гонку с раздельного старта. Выиграл ее действующий чемпион мира в данной дисциплине итальянец Филиппо Ганна из «Ineos». Среди главных фаворитов общего зачета хороший результат показал его партнер по команде британец Джерэйн Томас, уступивший победителю 23 секунды. Власов проиграл 1 минуту 20 секунд, Фульсанг – 1.47. Что касается других гонщиков, которые считаются претендентами на победу в генеральной классификации, то британец Саймон Йейтс из «Mitchelton-Scott» отстал от Ганны на 49 секунд, итальянец Винченцо Нибали из «Trek-Segafredo» – на 1.29, голландец Стивен Кроушвейк из «Jumbo-Visma» – на 1.44. К сожалению, в этот день в результате падения был вынужден сойти с гонки Лопес.

А вчера «Астана» понесла еще одну серьезную потерю – из-за проблем с пищеварением прекратил свое участие в «Джиро» Власов. Таким образом, в нашей команде осталось лишь шесть гонщиков. А впереди еще три недели супермногодневки.

Теннис: второй раунд как камень преткновения

Ни один из казахстанских теннисистов не смог преодолеть второй раунд открытого чемпионата Франции в одиночных разрядах. А ведь турнир для них начинался более чем успешно…

На снимке: Александр Бублик и Гаэль Монфис

В мужской сетке и молодой Александр Бублик (49-й в рейтинге АТР), и опытнейший Михаил Кукушкин (88-й) на старте «Ролан Гаррос» одолели очень сильных соперников. Первый выиграл у входящего в топ-10 француза Гаэля Монфиса (9-й) – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. А второй тоже неожиданно победил известного мастера грунтовых кортов итальянца Фабио Фоньини (15-й) – 7:5, 3:6, 7:6, 6:0. Во втором раунде соперники у казахстанцев были слабее, и, казалось, хотя бы один из них добьется успеха. Однако оба потерпели поражения, причем не выиграв ни одного сета: Бублик от итальянца Лоренцо Сонего (46-й) – 6:7, 1:6, 5:7, а Кукушкин от испанца Педро Мартинеса (105-й)– 3:6, 1:6, 0:6.

У женщин первый круг преодолели две наши теннисистки из трех – только Зарина Дияс (77-я в рейтинге WTA) не смогла совладать со своей соперницей Онс Жабер из Туниса (26-я) – 6:4, 3:6, 1:6. Юлия Путинцева (27-я), для которой грунтовые корты «Ролан Гаррос» являются наиболее предпочтительными, на старте турнира, как мы уже сообщали, довольно легко выиграла у бельгийки Кирстен Флипкенс (80-я) – 6:1, 6:2, а Елена Рыбакина (18-я) столь же быстро и уверенно разобралась с румынкой Сораной Кырстя (84-я) – 6:0, 6:3. Но во втором раунде обе уступили теннисисткам, которые располагаются в рейтинге гораздо ниже, чем они сами: Путинцева в трех сетах потерпела поражение от аргентинки Нади Подорошка (131-я) – 3:6, 6:1, 2:6, а Рыбакина оступилась в поединке с француженкой Фионой Ферро (49-я) – 3:6, 6:4, 2:6.

Хоккей: победа в первом послекарантинном матче

«Барыс» все-таки выбрался из карантина, на который его отправили 14 сентября, и вчера сыграл дома с петербургским клубом СКА, занимающим второе место в Западной конференции КХЛ.

Первый период прошел в равной борьбе, но удачливее были хозяева льда, которые сумели провести две результативные атаки. Сначала Антон Сагадеев открыл счет в матче, а незадолго до перерыва с острого угла точно бросил по воротам Даррен Диц. Впрочем, в середине второй трети поединка гости отыграли одну шайбу, а в начале третьего и вовсе восстановили равновесие. Ни за оставшееся до конца заключительного периода время, ни в овертайме командам забить не удалось, а в серии буллитов победу одержали хоккеисты казахстанского клуба – 3:2.

После семи проведенных матчей в активе «Барыса» 9 очков, и он располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Но при этом имеет несколько игр в запасе. Послезавтра ему предстоит встреча в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».

Футбол: серьезная заявка «Кайрата» на чемпионство

На минувшей неделе «Кайрат» и «Астана» провели по два матча. Прежде чем сойтись во вчерашнем очном поединке, они сыграли соответственно с карагандинским «Шахтером» и актауским «Каспием». И не избежали очковых потерь: алматинский клуб довольствовался ничьей, а столичный и вовсе проиграл команде, вернувшейся в премьер-лигу после почти 20-летнего перерыва. И перед очным противостоянием их разделяли пять очков.

На снимке: Гулжигит Алыкулов

«Кайрат» – «Астана» 3:0. В одном из центральных матчей всего первенства многолетний чемпион страны смотрелся на фоне соперника довольно бледно. Достаточно сказать, что до перерыва он нанес лишь один удар по воротам. «Кайрат» же атаковал и активнее, и изобретательнее. Особо стоит выделить 19-летнего кыргызского полузащитника Гулжигита Алыкулова, который благодаря скорости и дриблингу постоянно нагнетал напряжение на своем левом фланге. Он и открыл счет. В начале второго тайма неберущийся удар нанес опорный полузащитник нашей национальной сборной Айбол Абикен, а вскоре после прострела того же Алыкулова защитник «Астаны» срезал мяч в собственные ворота. Благодаря этой победе «Кайрат» оторвался от главного конкурента на 8 очков.

«Тобол» – «Жетысу» 2:0. Костанайская команда смотрелась по игре лучше и вполне закономерно приплюсовала в свой актив три очка. При этом она не только поднялась на третью строчку турнирной таблицы, но и вплотную приблизилась к «Астане».

«Ордабасы» – «Тараз» 1:1. Южноказахстанское дерби, хотя и проходило на нейтральном поле в Талгаре, должно было, как считали многие, завершиться победой шымкентского клуба, куда более богатого и лучше укомплектованного. Но, не сумев забить в первом тайме, он в начале второго пропустил сам и ушел от поражения за четверть часа до конца матча.

«Кайсар» – «Окжетпес» 0:0. Кызылординская команда традиционно хорошо обороняется (вот и в нынешнем сезоне она пропускает меньше всех – в среднем по 0,7 гола за матч), но и сама забивает очень мало (0,8). С такой результативностью в атаке, тем более в играх с аутсайдерами, ей сложно будет рассчитывать на попадание в «зону УЕФА», чего требуют болельщики «Кайсара».

Турнирное положение: «Кайрат» – 29 очков (после 12 матчей), «Астана» – 21 (12), «Тобол» – 20 (11), «Ордабасы» – 18 (12), «Кайсар», «Шахтер» и «Жетысу» – по 16 (11), «Тараз» – 12 (11). «Кызылжар» – 8 (10). «Каспий» – 7 (11). «Окжетпес» – 7 (12).

Баскетбол: второй матч – второе поражение

Свой второй матч в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ баскетболисты «Астаны» проводили в столице Татарстана. Казанский УНИКС, который считается следующим по силе после московского ЦСКА клубом в России, рассматривался как заведомый фаворит в этом поединке.

Если в стартовой четверти наша команда не позволяла сопернику оторваться в счете, то во второй преимущество хозяев в классе стало сказываться – они ушли вперед более чем на десять очков. Тем не менее, «Астана» продолжала оказывать упорное сопротивление, временами сокращала разрыв до «минус 5», но большего УНИКС ей не позволил. В итоге вполне ожидаемое поражение – 83:101. Самыми результативными в составе казахстанской команды стали Адонис Томас – 16 очков, Майкл Томпсон – 15, Николай Бажин, Джеремия Хилл и Мартиньш Мейерс – по 15.

19 октября «Астане» предстоит встреча с «Химками» в гостях.

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