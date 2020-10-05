Долю в 51% футбольного клуба «Кайсар» выставили на торги за Т104 млн

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Кызылорда. 5 октября. КазТАГ – Долю в 51% футбольного клуба «Кайсар» выставили на торги за Т104 млн, передает корреспондент агентства.

«Тип торгов: тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа; стартовая цена: Т104 223 000; гарантийный взнос: Т15 633 450,00; (…) передаваемая доля в тенге: 3 546 081; передаваемая доля, % от УК: 51», — говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Срок доверительного управления с правом последующего выкупа составляет пять лет.

Сейчас клуб находится на балансе управления физической культуры и спорта Кызылординской области.

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