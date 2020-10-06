Алматинка нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана стройплощадку

Туркестан. 6 октября. КазТАГ – Жительница Алматы Юлия Нечаева, проработавшая в различных компаниях в сфере авиации, нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана строительную площадку, передает корреспондент агентства.

«Видели же новости неделю назад, что новый аэропорт сдан в срок и все в шоколаде? Мы тоже. И решили мы поехать посмотреть новый порт, интересно же! Забили в навигатор «Международный аэропорт Туркестан». Когда дорога превратилась в странную однополосную с ямами, мы напряглись. Ехали уже по каким-то окраинам, но навигатор упорно вел нас по дороге с рытвинами. Приехали таки мы к аэропорту, но только старому, который не функционирует много лет. Здание в упадке. Вот вам и «международный аэропорт», — написала Нечаева на своей странице в социальной сети.

Она отметила, что местные жители, у которых интересовались про «новый порт» смотрели «странно».

«Выехали на новую трассу, широкую, с фонарями, красивую. Одна накладка – машин почти нет, и едут только по одной стороне, еще и объезд какой-то. К этому времени у нас была истерика, так мы давно не смеялись. Когда мы, в общем, нашли новый аэропорт Туркестана, вместо обещанного законченного аэропорта обнаружили строительную площадку. Готов только фасад. Сбоку, вокруг и вообще – пыль, строительные краны, рабочие и стройка века. И Google новый аэропорт не знает. Но сдали аэропорт в срок, да. К открытию рейсов закончат, наверное», — заключила алматинка.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития редакции агентства пояснили, что «проект полностью акиматовский» и рекомендовали обратиться в акимат Туркестанской области. Редакция агентства уже обратилась к заместителю акима области Сакену Калкаманову за комментарием.

Напомним, воздушная гавань Туркестана «официально» открылась 28 сентября. Заявленная властями пропускная способность аэропорта – 450 пассажиров в час. В день открытия сообщалось, что с нового аэропорта на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана. Также отмечалось, что авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул. Кроме того, в министерстве иностранных дел Казахстана сообщали, что аэропорт Туркестана будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний. 3 октября в распоряжении редакции оказался проект постановления правительства о допуске аэропорта Туркестана к обслуживанию международных авиарейсов.