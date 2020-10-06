Несколько тысяч человек оказались членами Nur Otan без их ведома

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Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Несколько тысяч человек оказались членами партии Nur Otan без их ведома, заявил председатель комитета партийного контроля партии Nur Otan Павел Казанцев.

«Несколько тысяч человек без их ведома были приняты в партию. То есть была создана такая раздутая первичная организация», — сказал Казанцев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о нарушениях, выявленных в ходе праймериз.

Кроме того, он назвал другие «шероховатости», выявленные в ходе праймериз.

«В Атырауской области выявлен факт использования одним из кандидатов в своих агитационных материалах изображения государственного ответственного лица без его письменного согласия. В Акмолинской и Карагандинской областях после вмешательства комиссии партийного контроля внесены в информационную систему праймериз реальные мобильные номера 480 членов партии раньше они были зарегистрированы с одним и тем же номером телефона», — сообщил он.

По словам Казанцева, были выявлены также такие нарушения как использование подложных номеров телефонов, звонки членам партии с просьбой озвучить SMS-коды, расклейка агитационных материалов, проведение агитации в школах и прочие.

Праймериз как способ самооживления «Нур Отан» Праймериз как способ самооживления «Нур Отан»
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Как сообщил спикер, 34 кандидата были сняты с праймериз за различные нарушения. При этом Казанцев отметил, что «всего за период с 1 июля 2019 года по сентябрь 2020 года за несоблюдение устава и потерю связи с партией исключены из рядов партии Nur Otan более 243 тыс. человек».

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