Не более чем пиар-акцией назвал прошедшие праймериз партии Nur Otan политолог

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Не более чем пиар-акцией, призванной привлечь внимание к партии Nur Otan, назвал прошедшие праймериз политолог Максим Казначеев.

«Вся процедура праймериз на самом деле – это не более чем пиар-акция, призванная привлечь внимание населения к партии власти. То есть партия власти в межэлекторальный период работала достаточно слабо и просто, чтобы подогреть внимание к внутрипартийным процессам, была устроена эта процедура», — сказал Казначеев агентству КазТАГ во вторник.

Он пояснил, что праймериз могут не повлиять на итоговое формирование партийной фракции в парламенте.

«Я достаточно скептически оцениваю в целом праймериз по той простой причине, что сама процедура проблематична, то есть, в рамках правил проведения праймериз не закреплено никаких серьезных гарантий того, что победившие кандидаты в конечном счете попадут в итоговый предвыборный список. Там включен определенный процент кандидатов, прошедших по праймериз, но итоговый список фракции Nur Otan, которая будет представлена по итогам выборов в парламенте, будет решаться на внеочередном съезде или внеочередном заседании политсовета партии. Таким образом, то, что кандидаты, прошедшие по праймериз, попадают в предвыборный список партии Nur Otan, еще не означает, что они окажутся в парламенте», — пояснил он.

По мнению Казначеева, выявленные в ходе праймериз нарушения также ни на что не повлияют.

«Это внутрипартийная процедура и отношение к ней с самого начала было достаточно расслабленное. По большому счету могут последовать определенные кадровые выговоры для региональных руководителей партийных филиалов, но не более того. Партию это все устраивает, это была ее инициатива проводить подобного рода мероприятия в неотработанном формате. Я не думаю, что после этого последуют какие-то серьезные изменения в партийной функции и роли партии», — отметил политолог.

Праймериз партии Nur Otan проходил в период с 17 августа по 3 октября. В ходе кампании были выявлены многочисленные нарушения, в том числе такие, как накрутка голосов, применение административного ресурса и так далее. Также в числе кандидатов оказались лица с далеко не самой безупречной репутацией – например, фигуранты различных скандалов, в том числе коррупционных. Кроме того, выяснилось, что многие члены Nur Otan даже не подозревали, что являются членами партии.