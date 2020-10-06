Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Садыр Жапаров избран премьер-министром Кыргызстана, сообщает АКИpress.

«Садыр Жапаров избран премьер-министром. Такое решение было принято на заседании ЖК 6 октября в отеле «Достук», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, ранее депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели заявление премьера Кубатбека Боронова о сложении с себя полномочий.

Однако после стало известно, что Жапарову пришлось покинуть отель, спасаясь от толпы.

«В гостиницу «Достук» ворвалась толпа людей. Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров сбежали через черный вход», — опубликовал Telegram-канал @koroche_kg.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы.

Для восстановления правового поля в стране уже создан координационный совет.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны».

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события последних двух суток в стране.