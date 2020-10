Эх, Борат, Борат

Сетевые СМИ о фильме Саши Барона Коэна «Борат-2»

Ербол КАЗИСТАЕВ – «Минкульт Казахстана не сможет запретить фильм «Борат 2»» — По данным портала Deadline, премьера второй части фильма «Борат» запланирована на конец октября 2020 года. Кинолента выйдет аккурат перед выборами президента США.

Инсайдеры сообщают, что права на показ фильма приобрела компания Amazon Studios. Это значит, что сиквел не покажут в кинотеатрах – он сразу будет размещен на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Редакция Liter.kz обратилась в Министерство культуры и спорта РК с вопросом: сможет ли ведомство запретить фильм в Казахстане, если его не будут показывать в кинотеатрах?

«Если фильм будут показывать только в интернете, то мы ничего не сможем сделать – министерство это не регулирует. Мы можем запретить показ только в кинотеатрах. Что касается телевидения, то это вопрос к Министерству информации и общественного развития РК», – объяснили в пресс-службе Минкульта.

Напомним, что сиквел фильма про казахстанского журналиста будет носить очень длинное название – Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана»).

Мейирим СМАЙЫЛ – «Противники «Бората-2» запустили петицию» — Пользователи Сети запустили петицию с призывом бойкотировать фильм британского комика Саши Барона Коэна «Борат-2», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Запуском петиции занималась британка казахского происхождения Лола АСКАРОВА.

«Я британка, но я казашка. Те, кто побывал в нашей стране, знают, что Казахстан — красивая страна, а казахи славятся своим гостеприимством. Здесь мирно сосуществуют более 100 народов, и исторически Казахстан служил убежищем для тех, кто спасался от войны и политического гнета. Казахи хорошо образованы и живут по всему миру. У нас богатое культурное наследие, которое господин Коэн дважды исказил стереотипами — сначала в «Борате», а теперь в «Борате-2», — рассказала она о причинах запуска петиции.

Лола Аскарова отметила, что в 2006 году после выхода первого фильма она, ее семья, друзья и коллеги беспомощно смотрели на искажение культурных ценностей народа, но не собираются оставаться в стороне сейчас.

— Если бы Коэн издевался над китайцами, темнокожими, коренными американцами, евреями или представителями любой другой «высокопоставленной» национальности, это вызвало бы международный резонанс, и он был бы изгоем, поскольку студии отказывались работать с ним. Почему наша маленькая нация ведет честную игру? Приемлем ли расизм в нашем случае?» — написала Лола Аскарова в петиции.

— Коэн говорит, что его целью являются президент США Дональд Трамп и американцы-расисты. Если бы это было так, он мог бы создать ложную страну, однако вместо этого он решил открыто запугивать, унижать и дегуманизировать нацию «цветных» людей. Я считаю, что сам мистер Коэн — скрытый расист, которому нравится высмеивать людей другой расы«, — заявила британка.

Она призвала Amazon и Prime Video запретить выход фильма, а всех людей — бойкотировать картину. Также она потребовала извинений от актера.

Ержан ЕСИМХАНОВ – «О «Борате» и реальном Казахстане» — В Казахстане запустили петицию с требованием запретить фильм «Борат 2». На данный момент ее подписали больше ста тысяч человек. Больше всего авторов петиции возмущает необходимость каждый раз объяснять иностранцам, что в Казахстане все не так, как в фильме (так в самой петиции написано).

Получается, что в Казахстане нашлось больше ста тысяч человек (и я уверен, что их будет гораздо больше), которым стыдно видеть, как Казахстан показан в фильме «Борат 2». Которых этот факт возмущает и оскорбляет. Которые до такой степени этим возмущены, что готовы подписывать петиции с требованием запретить фильм, непонятно к кому обращенные – не к Саше же Барону Коэну, верно?

И вы знаете, что я думаю? Это хорошо, что нам стыдно. Это хорошо, что нас это возмущает и оскорбляет. Потому что вокруг, в реальном Казахстане – не том, который показан в «Борате» — происходит колоссальное количество вещей, за которые нам должно быть стыдно. Которые должны ужас вызывать. Которые реально должны возмущать и оскорблять. Но нет – всех они устраивают.

Авторов петиции волнует международный имидж страны. Молодцы, патриоты, настоящие батыры, дети степей, вопросов нет. Месяц назад вышел рейтинг стран по благоприятным условиям для воспитания детей. Казахстан в рейтинге занял последнее место. Петиции, возмущение, стыд? Нет, не слышали.

Зато Казахстан все последние годы уверенно лидирует в другом мировом рейтинге – рейтинге суицидов. Кстати, и детских в том числе. Не вижу петиций по этому поводу. Не вижу возмущения.

Батыры наши диванные, дети степей. Возмущает их фильм, видите ли. Стыдно им, что на них иностранцы не так смотрят. Стыдно? Это хорошо, что стыдно. Пусть будет стыдно хотя бы за Бората, если не стыдно за все остальное.

««Будем поднимать шум и дождемся третьей части» — кинокритики о том, почему второго «Бората» не стоит запрещать в Казахстане» — По сюжету фильма «Борат-2» известный в Казахстане журналист Борат САГДИЕВ снова окажется в США, где будет исследовать политическую жизнь страны в канун президентских выборов, доставать людей, бороться с пандемией коронавируса сковородкой и общаться с противниками демократов.

Первый «Борат», вышедший в 2006 году, был запрещен к показу в Казахстане. Однако продолжение комедии не смогут запретить в республике, если ее прокат будет не в кинотеатрах.

Что можно сказать о качестве и посыле данного фильма? Раскрывает ли он ту идею, которую изначально вкладывали авторы? И стоит ли относиться к творчеству Саши Барона КОЭНА как к оскорблению нашего уклада? Об этом корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с двумя экспертами — известным отечественным киноведом, доктором PhD Баубеком НОГЕРБЕК и кинокритиком, докторантом КазНАИ имени Жургенова, научным сотрудником Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова Даной АМИРБЕКОВОЙ.

Б.Н. — В какой-то мере «Борат» стал довольно жесткой антирекламой Казахстана, но с другой стороны – это привлекло популярность. О Казахстане увеличились запросы в поисковиках, иностранцы стали чаще приезжать индивидуальными турами, им стало интересно, что это за страна.

Что касается реакции на этот фильм – мне кажется, слишком серьезно относится к этому не стоит. Саша Барон Коэн – шут, а к шутам еще с древности было принято относится лояльно. Чем меньше мы будем обращать внимание на такие фильмы, тем быстрее они забудутся. А если мы будем устраивать ажиотаж вокруг этого и воспринимать все близко к сердцу, то так недолго и до выхода третьей части «Бората».

Д.А. — Как известно, черный пиар – это тоже пиар. Следовательно, не нужно относиться к этому фильму серьезно, придавать ему особое значение. Во-первых, в стране из-за пандемии множество более серьезных проблем, на которые нужно обращать внимание и тратить силу и энергию, думаю, никому нет дела до этого фильма. Во-вторых, сейчас все кинотеатры страны закрыты, и неизвестно, когда они смогут распахнуть зрителям свои двери снова. Следовательно, если даже прокатчики сильно захотят показать этот фильм и заработать на хайпе, никому это сделать не удастся. В-третьих, не вижу смысла что-либо запрещать, ведь если зритель захочет посмотреть, он это сделает в любом случае. А если не захочет, то никакими уговорами не заставить. Поэтому, смотреть фильм или нет, личное дело и право каждого. К тому же благодаря Димашу Кудайбергену, Геннадию Головкину и многим другим деятелям культуры и спорта многие страны владеют достаточной информацией о Казахстане и, посмотрев этот фильм, лишь посмеются над создателями кино и безграничностью человеческого воображения, так как в каждом кадре читается несерьезность и комичность.

Тимур ИСАХАНОВ – «Новый набег Бората на имидж Казахстана» — В карьере Саши Барона КОЭНА первый фильм «Борат» оказался самым денежным проектом, в сравнении с затраченными средствами. Так, тем же простодушным жителям румынской деревни, которые играли для него «казахов», платили всего по пять долларов. Псевдодокументальный фильм «Борат» разочаровал даже отпетых казахстанских оппозиционеров. Они ожидали увидеть в нем сатиру на помпезные стройки Астаны, бичевание язв и пороков современного государства и общества, а увидели голимую пургу.

Ясное дело, что за годы, прошедшие после выхода в свет «Бората-1», многие люди уже подзабыли картинки «Казахстана», да и подросло новое поколение прошедших через жернова бессмысленного и бессистемного образования, которые еще легче, чем их предшественники поддаются манипулированию. Но почему именно сейчас?

Возможно, такой имиджевый заказ против репутации Казахстана имеет своих интересантов на Западе. А вот за что – здесь поле предположений широкое. После того, как США фактически объявили холодную войну Китаю, Вашингтон заинтересован в том, чтобы РК перестала выступать спокойным тылом Поднебесной. Еще к Нур-Султану однозначно есть претензии за нахождение в близкой орбите России. После того, как Запад проиграл схватку за Беларусь, он нуждается в механизмах гиперкомпенсации на других участках сферы влияния Москвы. Тот факт, что президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ просит американский персонал «ускориться» в своем уходе из биологической референс-лаборатории в Алматы, коллективный Запад тоже не может воспринять в качестве дружественного шага.

Любые вызов или угроза – это еще и стресс-тест для управленческих, информационных, идеологических и PR-служб с целью выяснения их работоспособности и эффективности. Уже сегодня понятно, что «Борат-2» для Казахстана будет сопоставим с применением информационного термоядерного оружия. Поэтому главная интрига даже не в том, что приготовил Саша КОЭН на деньги заказчиков, а что ему в состоянии противопоставить Акорда. У казахстанских профильных структур в каком-то смысле даже есть преимущество. Потому что они априори знают о чем и с использованием каких приемов будет «Борат-2», тогда как избранные в качестве мер противодействия приемы и технологии остаются загадкой.

Тимур СЕЙТМУРАТОВ – «Наш ответ Борату» — Можно было бы пройти мимо очередного Бората, но некоторые друзья сильно возбудились. Что подумал: не нами придумано — наступающий лесной пожар эффективно гасится встречным пожаром, любой клин вышибают клином — значит, любой жесткий троллинг нейтрализуется более жёстким троллингом.

Предлагаю молодым казахским киношникам (Нуртас АДАМБАЙ, к примеру) замутить Саше КОЭНУ ответку. Турсунбека из КВН непременно нужно взять. Давайте снимем реалити-шоу под условным названием «Казахская родня».

В общих чертах синопсис такой: казахская родня заваливается неожиданно к «казаху» Борату в его дом в Лондоне. Саша Коэн проживает сейчас в основном в столице Великобритании.

Пусть казахские ребята сыграют без комплексов родичей Саши со всем казахским колоритом. Чапаны, подарочный казы в полиэтилене, шоколад Рахат, молодой барашек на верёвке, которого там же и разделаем. Ну а что, хочет быть казахом Саша Коэн — пусть будет! А казах без традиций — не казах. Родичей у казахов, даже самых нежданных, принимать принято без всяких вопросов, в любое время суток, в любой географической точке.

Важно будет зафиксировать реакцию британского Бората. Которая и покажет, уверен, его лицемерие и трусость. Поймёт, думаю, сермяжную правду жизни: не буди лихо, пока тихо.

