Кому-то выгодно провести торги по аэропорту Шымкента быстро и без шума – депутат

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Кому-то выгодно провести торги по конкурсу по передаче аэропорта Шымкента в доверительное управление быстро и без шума, считает депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«В настоящее время управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент объявлен тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа АО «Аэропорт Шымкент». Срок доверительного управления – 10 лет, а сами заявки принимаются три недели – с 18 сентября по 8 октября 2020 года. Такие сжатые сроки исключают из конкурса многих стратегических инвесторов. Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума», — сказал Жамалов, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

Он отметил, что к участию в конкурсе допускаются даже физические лица, а стартовая цена аэропорта явно занижена.

«Что удивительно – в конкурсе могут участвовать даже физические лица и индивидуальные предприниматели. Спрашивается, как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом? Это ставит под сомнение будущие перспективы аэропорта города. Кроме того, по оценкам экспертов, стартовая цена в Т5,2 млрд – это чуть больше $10 млн – явно занижена для такого объекта», — отметил депутат.

Жамалов предложил: продлить сроки приема заявок на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа аэропорта Шымкента, чтобы привлечь к участию в конкурсе большее количество квалифицированных участников; пересмотреть квалификационные требования для потенциальных участников, включив в них обязательное требование подтверждать свою способность эффективно управлять аэропортом; провести повторную независимо оценку стоимости аэропорта с учетом будущих обязательных вложений и инвестиций.

Напомним, 5 октября стало известно, что аэропорт Шымкента выставили на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа за Т5,2 млрд через электронную торговую площадку реестра государственного имущества. Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00. Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова. В настоящий момент воздушная гавань находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. 6 октября авиакомпания Air Astana распространило сообщение, в котором выражает сомнения в прозрачности процесса передачи аэропорта Шымкента в доверительное управление посредством торгов.