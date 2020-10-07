Трейдеры продают паводковую электроэнергию в два-три раза дороже ее цены — мажилис

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Трейдеры продают паводковую электроэнергию в два-три раза дороже ее цены, заявил депутат мажилиса РК Шавхат Утемисов.

«Паводковая электроэнергия направляется на централизованные торги, где затем выкупается трейдерами. Если на тот момент трейдеры покупают электроэнергию по два-три за кВт/ч, то затем продают уже в два-три раза дороже», — сказал Утемисов на обсуждении в мажилисе проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и электроэнергетики».

По его словам, если учесть транспортировку АО «KEGOC» паводковой электроэнергии в регионы, стоимость возрастает до Т15 кВт/ч.

Ежегодно до 300 млн кВт/ч электроэнергии вырабатывается во время весеннего половодья, отметил депутат.

Поэтому в законопроекте, по его данным, предлагаются, чтобы паводковая электроэнергии целиком продавалась расчетному центру при АО «KEGOC».

«Дальше эту недорогую электроэнергию расчетный Центр будет направлять на удешевление тарифа на поддержку энергии ВИЭ. По предварительным расчетам, если данная норма заработает, это даст возможность снизить тариф на поддержку энергии от ВИЭ до Т4», — сказал Утемисов.