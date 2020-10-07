Снизить пенсионный возраст в Казахстане предложил мажилисмен

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Снизить пенсионный возраст в Казахстане предложил депутат мажилиса Айкын Конуров.

«Фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию, сегодня, основываясь на мнении граждан, которые прозвучали в ходе общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для мужчин и женщин в 60 лет», — сказал Конуров, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

Он отметил, что такая мера позволит уберечь людей в возрасте 60 лет и старше от заражения коронавирусом.

«В условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь наших старших пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие болезни выделяют в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемные вопросы ( …) Коммунисты считают, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизни и здоровья нашего старшего поколения, но в условиях экономического кризиса и неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда», — добавил он.