Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Осеннее тепло в ближайшие три дня сохранится лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Лишь на западе ожидается по-осеннему теплая погода», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 8-10 октября.

Как отмечается, северный циклон, вызвавший дождь с переходом в снег на северной и восточной половине страны, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана.

«Здесь сохранятся осадки, туман, гололед, порывистый ветер. Однако в тыл циклону смещается очередной антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха в большинстве областей страны», — добавили синоптики.