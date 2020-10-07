Почти у одной трети пациентов с COVID-19 появляются изменения психических функций – ученые

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Новое исследование показывает, что у пациентов, госпитализированных с COVID-19, наблюдались признаки энцефалопатии – ухудшения психических функций, от спутанности сознания до невосприимивости, сходной с коматозным состоянием, сообщает New York Times.

«Почти треть госпитализированных пациентов с COVID-19 столкнулась с какой-либо формой изменения психических функций. От спутанности сознания до бреда и отсутствия реакций показало крупнейшее на сегодняшний день исследование неврологических симптомов среди пациентов с коронавирусом в американских больницах», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Annals of Clinical and Translational Neurology, у тех пациентов, у которых отмечались признаки энцефалопатии, заболевание протекало в целом значительно тяжелее. В ходе исследования были изучены истории болезни первых 509 пациентов с коронавирусом, госпитализированных с 5 марта по 6 апреля в 10 больницах в районе Чикаго.

«Эти пациенты находились в больнице в три раза дольше, чем пациенты, не имевшие таких осложнений. После выписки только 32% пациентов с нарушенными психическим функциями могли справляться с повседневной деятельностью, такой как приготовление пищи и оплата счетов», — сообщил руководитель исследования Игорь Коральник.

При этом, 89% пациентов без изменения психических функций могли справиться с такой деятельностью без посторонней помощи.

Как сообщается, пациенты с признаками энцефалопатии также почти в семь раз чаще умирают, чем те, у кого нет таких осложнений.

«Энцефалопатия – это общий термин, означающий, что с мозгом что-то не так. Это может означать проблемы с вниманием и концентрацией, потерю кратковременной памяти, дезориентацию, ступор и «глубокую невосприимчивость» или кома-подобный уровень сознания», — пояснил ученый.

По его словам, авторы исследования не смогли определить причину энцефалопатии, которая может возникать и при других заболеваниях, особенно у пожилых пациентов, и может быть вызвана несколькими различными факторами, включая воспаление и проблемы с кровообращением.

«Пока существует очень мало доказательств того, что вирус напрямую атакует клетки мозга, и большинство экспертов считают, что неврологические эффекты, вероятно, вызваны воспалительными реакциями и реакциями иммунной системы, которые часто влияют на другие органы, в том числе, на мозг», — отмечается в публикации.

Как показало исследование, 162 пациента с энцефалопатией были мужчинами старшего возраста. У них также была большая вероятность наличия сопутствующих заболеваний, включая наличие в анамнезе каких-либо неврологических расстройств, рака, цереброваскулярных заболеваний, хронических заболеваний почек, диабета, высокого уровня холестерина, сердечной недостаточности, гипертонии или курения.

«Некоторые эксперты заявили, что президент Дональд Трамп, который был госпитализирован с COVID-19 в военный госпиталь Уолтера Рида в минувшую пятницу, относится к тому же возрасту и полу, что и пациенты, имеющие наибольший риск развития энцефалопатии. Кроме того, у него в анамнезе высокий уровень холестерина, что также повышает риск нарушений психических функций. Однако врачи президента не выявили никаких неврологических симптомов», — пишет издание.

При этом Коральник призвал с осторожностью проводить паралелли между исследованием и состоянием здоровья Трампа, поскольку для оценки риска нужны дополнительные индивидуальные данные о состоянии здоровья, которые не подлежат разглашению.