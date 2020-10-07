Минобороны хочет покупать иностранное оружие в обход РГП «Казспецэкспорт»

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Министерство обороны хочет покупать иностранное оружие в обход РГП «Казспецэкспорт», передает корреспондент агентства.

«Необходимо учитывать, что вооружение, военная техника, комплектующие к ним, а также их техническое обслуживание, ремонт и модернизация являются специфическими видами товаров, работ и услуг. Органами военной разведки министерства обороны Республики Казахстан приобретаются конкретные образцы вооружения и военной техники, при этом часто отсутствует конкуретная среда, а товаропроизводители ялвяются монополистами или занимают доминирующее положение на рынке товаров, работ и услуг», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам вооруженных сил Республики Казахстан».

По словам разработчиков, «в настоящее время иностранные производители не принимают участие в электронных конкурсах в рамках государственных закупок по поставкам указанной номенклатуры, в связи со сложными процедурами (необходима регистрация юридического лица, оплата для доступа на сайт госзакупок, внесение обеспечения исполнения договоров и другого), которые не всегда коррелируются с их национальными законодательствами». Поэтому, пояснили авторы документа, «использование существующих норм законодательства о государственных закупках при приобретении импортной продукции (услуг) военного назначения, предусматривающий проведение продолжительных по времени процедур от двух до шести месяцев, не отвечают целям оперативности их закупки для обеспечения боеготовности подразделений органов военной разведки министерства обороны».

«Учитывая необходимость оперативного и полноценного обеспечения и поддержания боевой готовности вооруженных сил, подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство в целях наделения органов военной разведки министерства обороны Республики Казахстан правом приобретения у иностранных производителей вооружения, военной техники, запасных частей, комплектующих, работ и услуг, при отсутствии их производства на территории Республики Казахстан», — сказано в концепции.

Поправки направлены на решение следующих задач:

1) оперативного приобретения самостоятельно продукции (работ, услуг) иностранного производства, обеспечивающих необходимый уровень боевого потенциала органов военной разведки министерства обороны Республики Казахстан;

2) снижение стоимости продукции, работ, услуг (за счет исключения комиссионного вознаграждения, накладных и других расходов РГП «Казспецэкспорт»);

3) значительного сокращения времени планирования закупок посредством исключения лишних звеньев и процедур;

4) оперативного внесения изменений в планы приобретения в рамках выделенных лимитов;

5) сокращение времени от момента заключения договора до непосредственной поставки продукции;

6) исключение имеющихся проблемных вопросов по передаче вооружения и военной техники в ремонт;

7) повышение эффективности рекламационной и претензионно-исковой работы;

8) снижение нагрузки на уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ).

Также, по словам разработчиков, необходимо отметить об имеющихсяпроблемных вопросах, возникших при поставках импортной продукции (работ, услуг) в интересах вооруженных сил в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), в том числе:

1) необходимость утверждения правительственного акта по утверждению ГОЗ на соответствующий финансовый период;

2) продолжительность процедур по внесению изменений в ГОЗ, в том числе в случае возникновения объективных причин (не поставка импортных комплектующих, возникновение дополнительных задач и другое);

3) продолжительные процедуры при организации импортных поставок (переговоры, заключение контрактов и другое);

4) некачественная проработка вопросов при выборе иностранного поставщика;

5) поставка образцов вооружения и военной техники,несоответствующей техническому заданию или низкого качества, что приводит к расторжению заключённых договоров;

6) скрытый отказ от рассмотрения поставок импорта вооружения и военной техники в целях дозагрузки отечественного оборонно-промышленного комплекса;

7) завышение стоимости продукции (услуг);

8) отсутствие оперативного взаимодействия между РГП «Казспецэкспорт» со специалистами вооруженных сил, которые не всегда приглашаются на переговорные процессы с иностранными поставщиками, что затягивает процессы принятия решения, не рассматриваются альтернативные образцы вооружения и военной техники, имеющие аналогичные или улучшенные характеристики.

«Действующий регламент ГОЗ оставляет мало времени РГП «Казспецэкспорт» для непосредственного исполнения контрактных обязательств, что усложняется требованиями национальных законодательств импортеров. В свою очередь данные предложения выработаны с целью экономии денежных средств и обеспечения оперативности при осуществлении импортных закупок товаров (продукции, работ, услуг) в интересах обороны, что невозможно реализовать в полной мере в рамках законодательства об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе, а при осуществлении государственных закупок отсутствует конкурсная среда и невозможно их приобретение из одного источника», — говорится в документе.