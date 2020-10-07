«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подавал пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения». «Почему на выборах в «Нур Отане» победили «нуротановцы». «В Казахстане предложили урезать зарплаты тем, кто не знает казахский»

Сетевой Казахстан 7 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы – «Духовное завещание Абая» — Не говоря о том, что, работая со мной с первых дней нашей независимости, Касым-Жомарт Кемелевич ТОКАЕВ подавал пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения, я принял во внимание накопленный им солидный багаж профессионала: его знание как собственной страны, так и внешнего мира, его знание языков и культур Востока и Запада, его работу в должности заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и, конечно же, его дипломатические заслуги в деле защиты интересов страны и позиционирования Казахстана в глобальном политическом процессе. Вместе с тем я поверил в его способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям.

AZATTYQ . ORG . «Имитация конкуренции». Почему на выборах в «Нур Отане» победили «нуротановцы»» — Праймериз партии власти «Нур Отан» прошли, но обещанного обновления кадрового ресурса не произошло — в большинстве регионов победили руководители госорганов и чиновники. Эксперты отмечают: партия боится новых людей и всё еще делает ставку на проверенные и лояльные к режиму кадры.

««Граждане поняли, что власть можно менять». О поствыборном Кыргызстане из предвыборного Казахстана» — Казахстанский политолог Досым САТПАЕВ, директор «Группы оценки рисков», в беседе с Азаттыком анализирует текущую ситуацию в Кыргызстане. В этой стране, на счету которой — две революции, официальные итоги парламентских выборов, прошедших 4 октября, привели к акциям протеста, участники которых сочли эти результаты сфальсифицированными. Противостояние уже привело к отмене итогов голосования, освобождению из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и консолидации оппозиционных сил, которые выдвигают ряд политических требований, в том числе о проведении новых выборов. Также звучат призывы к отставке президента страны Сооронбая ЖЭЭНБЕКОВА.

RATEL . KZ . «Айдос Сарым: Не нужно оскорблять людей, участвовавших в праймериз» — По мнению политолога, 11 тысяч граждан, зарегистрировавшихся для внутрипартийного голосования «Нур Отана», попытались заскочить в неожиданно образовавшийся социальный лифт. Из событий осени 2020 года праймериз партии «Нур Отан» самое яркое. Будет справедливо сказать, что других политических событий у нас нет, но как бы то ни было, пару месяцев история с праймериз качала трафик, обогащалась скандалами, словно это были настоящие выборы. На вопросы об этом новом для нас явлении и результатах нуротановского эксперимента с политической активностью масс ответил политолог Айдос САРЫМ.

CAMONITOR . KZ . «Сенаторы-новички: номенклатурная серость или штучный товар? Часть 2-я» — Мы продолжаем попытки понять, из какого теста сделаны депутаты, недавно избранные в верхнюю палату парламента и чего от них следует ожидать в перспективе. Сегодня объектом нашего внимания станут еще несколько сенаторов-новичков, делегированных регионами.

PLATON . ASIA . «По пути в парламент» — Часть четвертая. Наблюдатели — До поры до времени они были на втором плане и на них особо не обращали внимания даже сами партийные деятели, в том числе и оппозиционные. Во многом наблюдение за выборами воспринималась как неблагодарная общественная нагрузка, которая забывалась практически на следующий день после голосования. Однако прошлогодние выборы показали важность этого направления, а в предстоящем электоральном сезоне наблюдатели могут стать движущей силой поствыбрного протеста.

TIME . KZ . «Везде посадят, кругом построят, или Не хлебом единым» — В правительстве обещают за три-четыре года полностью решить вопрос продовольственной безопасности страны и завалить внутренний рынок продуктами питания отечественного производства. Состоявшееся 6 октября заседание правительства премьер-министр Аскар МАМИН начал с объявления. Он поблагодарил всех работников сельского хозяйства за своевременно и качественно проведенные в условиях пандемии ковида и карантинных мер весенне-полевые и уборочные работы. Это была хорошая новость. А плохая в том, что сегодня Казахстан обеспечивает себя сам только по 23 из 29 видов основных потребляемых продуктов питания.

«Обещать — не значит жениться?» — В Актау, несмотря на заверение властей, серьезно подорожает электроэнергия. Больше всего пострадают предприниматели и бюджетные организации.

«Каков подрядчик, таков и ремонт» — Жители атырауской пятиэтажки, капитально отремонтированной недавно по госпрограмме “Нұрлы жер”, опасаются за свою жизнь. Они уверены: либо у них улетит крыша, либо вовсе сгорит дом, как в начале этого года случилось с другим термомодернизированным жилым зданием.

EXCLUSIVE . KZ . ««Мусорный бизнес Казахстана»: кто зарабатывает миллиарды?» — Когда каждый из нас выбрасывает мусор в контейнер, он должен знать, что сбор и переработка отходов – один из самых выгодных бизнесов во всем мире. В Казахстане его контролирует неприметная частная компания – РОП, на счетах которой аккумулировано сегодня 220 млрд. тенге. Сегодня борьба за распределение этих денег вошла в активную фазу – они распределяются, как это часто бывает в стране, законно, но не справедливо. Новый Экологический кодекс окончательно закрепит монопольное положение РОП. Предприниматели, которые платят этот «налог» — бьют тревогу. Детали этой полукриминальной схемы раскрывает exclusive.kz в программе «Мозговой штурм» Тимур ЖАРКЕНОВ, Член правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi, и Салтанат БРАЛИНА, ТОО Eco Waste Aqtau.

365 INFO . KZ . «Из-за растущего госдолга на социальные программы все меньше средств» — Государственный долг растет, равно как и расходы на его обслуживание. Доходы республиканского бюджета растут не так активно. В итоге на финансирование социальных статей остается все меньше денег. Пока общий баланс удается поддерживать за счет растущих трансфертов Национального фонда. Их объем приблизился к половине всей доходной части бюджета. Об этом пишет экономист Вячеслав ДОДОНОВ в работе «Бюджетный процесс в Казахстане: тенденции, факторы, альтернативы».

CARAVAN . KZ . «В Казахстане предложили урезать зарплаты тем, кто не знает казахский: реакция общественника» — Не так давно в соцсетях разразились массовые споры из-за громкого поста отечественной журналистки и телеведущей Анны ДАНЧЕНКО, которая предложила «инновационный подход» к повышению статуса казахского языка в стране. Важно отметить, что журналистка Анна Данченко прославилась в нашей стране именно благодаря тому, что свободно владеет казахским языком. В интервью она неоднократно рассказывала, что выучила госязык, так как росла в маленьком городке Аральске, где преобладает казахскоязычная среда. По мнению г-на Бахытжана КОПБАЕВА, лидера казахстанских интернационалистов, такое стечение обстоятельств обесценивает ее предложение по принудительному изучению казахского языка.

«Мы в шопе: часть швейных предприятий может прекратить существование» — Казахстанские производители одежды еще прошлой зимой потратили миллионы на закуп и пошив школьной формы и летней одежды, которые почти полностью остались на складах. Сейчас кто может – устраивает распродажи и шьет что-то новое, но есть и те, кто вряд ли сможет возродиться после коронавируса.

KP . KZ . «Как Атырау принимал подарки» — Торжественно и красочно отметил свой 380-летний юбилей Атырау — славный город, величественно раскинувшийся на берегу Урала. История города начинается с 1640 года, когда ярославский купец Гурий Назарьев со своими сыновьями построил в устье реки Урала на правом ее берегу деревянный острог (укрепление), уплатив дань Ногайскому ханству в Сарайчике, которому принадлежала река. Гурьевых привлекла возможность организовать выгодный промысел ценной красной рыбы в самом устье реки. Так 380 лет назад появился город Гурьев, который почти уже 30 лет называется Атырау.

LITER . KZ . «Казахскую академию транспорта и коммуникаций лишили лицензии» — Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК принял решение о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. Решение вступит в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность.

DIALOG . KZ . «Опасная иллюзия. О чем не говорят те, кто хочет «повторить Бишкек»» — Тем временем в социальных сетях казахстанцы опять подвергаются моральному давлению со стороны некоторых лидеров общественного мнения за свою якобы пассивную политическую позицию. Сторонники Мухтара АБЛЯЗОВА, пока не понимающие, что им первым же оторвут голову, если будет «как в Кыргызстане», прямо требуют от граждан Казахстана выйти на улицы. Убежавший заблаговременно в Киев бизнесмен Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ пишет, что «Кыргызстан стал другим», а «свобода и справедливость» — важнее убитой в ноль экономики. Он, видимо, уверен, что если взять справедливость и намазать ее на свободу, то получится вкусный бутерброд с икрой. И потом, свобода и справедливость невозможны там, где царит анархия и откровенное беззаконие…

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