«Казахи опять завидуют киргизам» 08.10.2020 12:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 239 0 Айдар Алибаев о политической ситуации в стране накануне выборов Похожие материалы: Опять равняемся на Россию? «Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе». «Хотят ли казахи воевать? В токсичной атмосфере трудно сохранить межнацсогласие» «Казахстан – слышащее государство?». «Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?». «Кто кого раньше съест: цены чиновников или они их». «Автомобилестроение как зеркало проблем индустриализации Казахстана». «Министр на закуску?» «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция» Что позволено Юпитеру…