Прогноз по рынку труда при жестком карантине в РК озвучил Нурымбетов

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Прогноз по рынку труда при жестком карантине в РК озвучил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, сообщает пресс-служба правительства.

«Министр здравоохранения представил в прошлый раз на ваше внимание три возможных сценария развития, а также объявление локдауна. Но мы не знаем, какой сценарий может иметь место. Надеемся, что все граждане будут соблюдать карантин. Если все-таки ситуация ухудшится, то правительство будет предпринимать меры по поддержке экономики, бизнеса и населения. Но говорить о конкретных выплатах и суммах рано», – сказал Нурымбетов на брифинге в пятницу.

Однако, по его словам, в министерстве проводили прогноз по данному вопросу и оценивали ситуацию. Так, например, была проведена оценка центром развития трудовых ресурсов по самому худшему варианту.

«Наложив ситуацию сегодняшнюю на рынке труда, если говорить в общих цифрах, если будет ухудшение, то порядка 4,5 млн человек сохранят свои рабочие места. Это, в первую очередь, строительство, сельское хозяйство и здравоохранение», — сказал министр.

По его словам, порядка 2,5 млн человек перейдут на дистанционную работу. В этой части это больше касается специалистов высокой квалификации. И порядка 2 млн человек коснется сокращение рабочего времени.

«Скорее всего, они уйдут в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Плюс если будет жесткий карантин, как в прошлый раз, то еще порядка 160 тыс. человек могут быть уволены и стать безработными», — сообщил глава минтруда.

Он добавил, что после анализа рынка труда, выяснилось, что весенний локдаун разительно не отразился на уровне безработицы, так как больше повлиял на сокращение рабочего времени.

По официальной статистике, уровень безработицы стал 5%. Это 454 тыс. человека. Но еще есть другая цифра, а именно по лицам, которые находятся вне занятости. Они не уволены, но не имеют возможности работать – 536 тыс. То есть около миллиона человек находятся вне активной занятости.

«Это где-то сходится с оценкой, которую делает наш центр трудовых ресурсов. Если будет жесточайший карантин, который был в апреле-мае, то на рынке труда будут такие последствия. Из тех граждан, которые сейчас вне активной занятости, могут перейти в пул безработных, то прогноз составит 5-6%» , — отметил Нурымбетов.