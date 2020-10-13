Властям Казахстана предложили сконцентрироваться на шести акцентах для развития экономики

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Министр национальной экономики Руслан Даленов предложил властям Казахстана сконцентрироваться на шести акцентах для развития экономики, сообщает пресс-служба МНЭ.

«С учетом принимаемых мер по восстановлению деловой активности центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах: 1. Инвестиции – обеспечение достижения целевого показателя по инвестиционным проектам; 2. Госпрограммы – активная реализация проектов в рамках госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «ГПИИР» и «Дорожная карта занятости»; 3. Кредитование – ускоренный отбор и рассмотрение проектов МСБ для кредитования в рамках госпрограмм поддержки бизнеса; 4. Деятельность – обеспечение деятельности бизнеса с соблюдением санитарных норм и масочного режима; 5. Цены – мониторинг цен на все виды социально-значимых товаров и принятие соответствующих мер по недопущению роста; 6. Эффективность – эффективное освоение бюджетных средств, направленных на поддержку экономики», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

Ранее Даленов на заседании кабмина отчитался об «оптимистичной картине» в экономике Казахстана.