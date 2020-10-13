Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля «Союз МС-17»

Байконыр. 13 октября. КазТАГ – Государственная комиссии утвердила основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17», сообщает корреспондент КазТАГ.

В основной экипаж утверждены: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Об этом стало известно на так называемом «парадном» заседании государственной комиссии.

Дублировать основной экипаж до старта будут космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Сегодня днем в Испытательном учебно-тренировочном комплексе НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, расположенном в Байконыре, состоялось заседание межведомственной Государственной комиссии. На заседании были заслушаны доклады руководителей по готовности технических позиций, ракеты-носителя «Союз-2.1а», ТПК «Союз МС-17» и экипажей 64 экспедиции на Международную космическую станцию. На основании докладов Госкомиссией было принято решение о назначении основного и дублирующего экипажей.

После Госкомиссии состоится традиционная предполетная пресс-конференция в онлайн-формате, на которой космонавты ответят на вопросы представителей СМИ.

Напомним, основной и дублирующий экипажи 64 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 27 сентября. Космонавты проводят на Байконуре предстартовую подготовку и тренировки к пилотируемому запуску.

Старт ТПК «Союз МС-17» с 64 экспедицией на МКС запланирован на 14 октября в 11.45.04 по времени Нур-Султана.