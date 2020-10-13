Названы планируемые виды деятельности гостехслужбы КНБ РК, связанные с монополиями

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Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Названы планируемые виды деятельности АО «Государственная техническая служба» (ГТС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, связанные с монополиями, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом государственной монополии», — говорится в проекте приказа КНБ.

В приложении указан следующий перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом государственной монополии:

1. Инструментальная проверка объектов информатизации на наличие уязвимостей;

2. Аудит информационной безопасности объектов информатизации;

3. Участие в проверке государственных органов по соблюдению требований информационной безопасности в качестве специалистов, консультантов и экспертов;

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4. Сертификация программного обеспечения на соответствие СТ РК ISO/IEC 15408-3;

5. Предоставление сервисов защиты: 1) от DDoS-атак; 2) web-приложений (посредством межсетевого экрана веб приложений (WAF); 3) по предотвращению несанкционированных изменений веб-страниц (AntiDefacement); 4) систем электронной почты посредством шлюза ЭП (Mail Gateway).

6. Проведение экспресс-анализа вредоносного программного обеспечения;

7. Расследование инцидентов (форензика) кибербезопасности, направленное на противодействие угрозам информационной безопасности, поиск угроз (threat hunting);

8. Консультационные услуги по повышению уровня защищенности от воздействия вредоносных программ;

9. Информационно-аналитические услуги в сфере обеспечения информационной безопасности;

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10. Проведение курсов и семинаров по исследованию и анализу вредоносного программного обеспечения в сфере информационной безопасности;

11. Повышение компетенций субъектов информатизации в сфере обеспечения информационной безопасности: 1) организация обучающих мероприятий в сфере информационной безопасности; 2) проведение практических обучающих мероприятий по кибербезопасности (фишинговые атаки); 3) обследование системы обеспечения информационной безопасности организации на предмет защищённости от действий злоумышленников посредством имитации целенаправленных атак (Red team);

12. Тестирование на проникновение объектов информатизации (ручной pentest).

Напомним, Напомним, о планах по реорганизации ГТС КНБ агентство КазТАГ сообщало еще 15 июля. Тогда же отмечалось, что в случае реорганизации, гостехслужба может стать ответственной за исполнение ряда задач по обеспечению информационной безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий по направлению «Реализация цифрового Шелкового пути» плана мероприятий государственной программы «Цифровой Казахстан».

Кроме того, КазТАГ сообщал, что в рамках национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности национальный координационный центр информационной безопасности может стать структурным подразделением реорганизованного АО «Государственная техническая служба».

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«Реорганизация РГП на ПХВ «Государственная техническая служба» КНБ РК путем преобразования в АО «Государственная техническая служба» с сохранением за ним статуса субъекта государственной монополии и одновременно снятием с него ограничений на осуществление иных видов деятельности, не относящихся к сфере государственной монополии, позволит осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные законами Республики Казахстан, в целях реализации максимально возможного обеспечения информационной безопасности и усиления таким образом национальной безопасности Республики Казахстан», — говорилось в пояснительной записке председателя КНБ Карима Масимова.

Отметим, что рядовому казахстанцу деятельность ГТС может быть известна по новостям о выявленных кибератаках службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, которая входит в структуру гостехслужбы КНБ. Согласно описанию на официальном сайте, KZ-CERT – «это единый центр для пользователей национальных информационных систем и сегмента Интернет, обеспечивающий сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, консультативную и техническую поддержку пользователям в предотвращении угроз компьютерной безопасности».

О том, что ГТС в итоге была реорганизована, стало известно 5 октября.

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