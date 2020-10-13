К концу года количество недоедающих в мире может вырасти до 132 млн – ВОЗ

Алматы. 13 октября. КазТАГ — К концу года количество недоедающих в мире может вырасти до 132 млн, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Пандемия COVID-19 унесла огромное число жизней во всем мире и создала беспрецедентную проблему для общественного здравоохранения, продовольственных систем и сферы труда. Экономические и социальные потрясения, вызванные пандемией, разрушительны: десятки миллионов людей рискуют оказаться в крайней нищете, в то время как число недоедающих, которых в настоящее время насчитывается почти в 690 млн, может вырасти до 132 млн к концу года», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что более 1,5 млрд человек рискуют остаться без средств к существованию.

«Миллионы предприятий сталкиваются с угрозой закрытия. Почти половина из 3,3 млрд работающих во всем мире рискует лишиться средств к существованию. Те, кто работает неофициально, особенно уязвимы, потому что большинство из них не имеет социальной защиты и доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Без средств получения дохода во время карантина многие не могут прокормить себя и свои семьи. Для большинства отсутствие дохода означает отсутствие еды или, в лучшем случае, меньше еды и менее питательную еду», — отмечается в заявлении.

Как заявляет ВОЗ, поскольку кормильцы теряют работу, заболевают и умирают, продовольственная безопасность и питание миллионов женщин и мужчин находятся под угрозой, причем в наихудшей ситуации оказываются мелкие фермеры, коренные народы и тому подобные группы населения.