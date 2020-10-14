Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие три дня на севере и западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон из районов Белого моря и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди и усиление ветра в западных и северных регионах Казахстана. Однако существенное понижение температуры воздуха не ожидается», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 15-17 октября.

В южной и восточной части страны с отрогом антициклона сохранится погода без осадков.