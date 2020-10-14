С Байконура стартовал «сверхбыстрый» пилотируемый корабль «Союз МС-17» с экспедицией на МКС

Байконыр. 14 октября. КазТАГ – С космодрома Байконур в 11.45.04 по времени Нур-Султана стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-17» с экипажем на Международную космическую станцию, передает КазТАГ.

Корабль «Союз» доставит на МКС по «сверхбыстрой» трехчасовой двухвитковой схеме международный экипаж в составе россиян Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и и американки Кэтлин Рубинс.

Стыковка корабля «Союз МС-17» к стыковочному узлу модуля «Рассвет» МКС намечена на 14 октября в 14.52 (+- 3 минуты) по времени Нур-Султана.

Напомним, что это первый полет пилотируемого «Союза» по двухвитковой схеме, то есть время подлета к международной станции составит всего 3 часа 40 минут. Впервые такая «быстрая» схема стыковки была успешно испытана во время запуска ТГК «Прогресс МС-09» 10 июля 2018 года. Ранее использовалась двухсуточная схема подлета и стыковки, а с 2012 года – четырехвитковая шестичасовая схема. Планируется, что после отработки двухвитковой схемы на эту модель полета перейдут также космические корабли «Союз МС», доставляющее экипажи на МКС.

Стартовый день экипажа начался ранним утром 14 октября. В 05.00 по времени Нур-Султана космонавты основного и дублирующего экипажей вышли из гостиницы «Космонавт», через 40 минут автобусы с экипажами прибыли на площадку 254, где основной состав переоделся в полетные скафандры. За два часа до старта экипаж занял места в космическом корабле.

Предстартовая подготовка и сам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз-МС-17» прошли в штатном режиме, в связи с угрозой коронавируса, с соблюдением всех мер безопасности для экипажей и сотрудников Центра подготовки полетов.

Экипаж «Фаворов» (позывной командира корабля «Союз МС-17») проведет в космосе 177 суток. За время полета будет выполнена обширная программа из более 50 экспериментов.

Вернется на Землю экипаж в апреле 2021 года.

Как сообщалось ранее, нынешний пилотируемый запуск примечателен тем, что впервые в истории в полет в космос отправился уроженец Байконура. Сергей Кудь-Сверчков родился 23 августа 1983 года в городе Ленинске (ныне — Байконур) Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В дальнейшем семья переехала на другое место работы отца. Но в историю космонавтики Сергей Кудь-Сверчков войдет как первый уроженец Байконура.