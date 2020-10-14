Обменный курс на конец 2020 года может составить Т430/$1 — S&P

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Обменный курс на конец 2019 года составлял Т382,6/$1, на конец 2020 года может составить Т430/$1 и Нацбанк начал проводить валютные интервенции, заявил директор, группа «Суверенные рейтинги», S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

«В качестве ответной меры на снижение курса национальной валюты с 10 марта 2020 года Национальный банк Казахстана начал проводить валютные интервенции, продавая доллары США на валютном рынке. Политика Нацбанка допускает интервенции с целью предотвращения резких колебаний обменного курса тенге и обеспечения финансовой стабильности», — сказал Вартапетов, выступая накануне на ежегодной конференции S&P Global Ratings: «Экономика и банковский сектор Казахстана».

По его данным, обменный курс на конец 2019 года составлял Т382,6/$1, на конец 2020 года составит — Т430/$1, 2021 — Т439/$1, 2022 — Т448/$1 и на конец 2023 года — Т458/$1.

Национальный фонд Казахстана также принял меры по поддержке курса тенге в этом году, так как покупки тенге на рынке, по словам представителя S&P, увеличились одновременно с увеличением трансфертов из фонда в бюджет.

Номинальный ВВП в долларах в Казахстане, по ожиданиям S&P Global Ratings, со $180 млрд в 2019 году упадет до $166 млрд в 2020 году, затем поднимется до $173 млрд – в 2021 году, до $184 млрд – в 2022 и до $195 млрд — в 2023 году.

ВВП на душу населения с $9,6 тыс. в 2019 году снизится до $8,8 тыс. в 2020 году, затем, по его данным, вырастет до $9,5 тыс. и $9,9 тыс. в 2023 году.