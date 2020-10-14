Примерно на 2% в 2020 году сократится экономика Казахстана — S&P

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Примерно на 2% в 2020 году сократится экономика Казахстана, заявил директор, группа «Суверенные рейтинги», S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

«Мы ожидаем сокращение экономики Казахстана примерно на 2% в 2020 году, впервые с 1998 года», — сказал Вартапетов, выступая накануне на ежегодной конференции S&P Global Ratings: «Экономика и банковский сектор Казахстана».

По его словам, приведут к сокращению экономики низкие цены на нефть, сокращение объемов нефтедобычи по соглашению ОПЕК+, негативные для экономики последствия ограничений из-за COVID-19.

«Мы прогнозируем восстановление экономического роста в 2021 году. При этом рост экономики в среднем составит около 4% в год в 2020-2023 годах», — сказал Вартапетов.

Дефицит счета текущих операций, вероятно, сохраниться в прогнозируемый период с 2020 по 2023 годы, однако бюджет станет профицитным к 2023 году.

Также, дефицит бюджета, из-за низких цен на нефть и стимулирующих расходы, мер, вырастет примерно до 9% ВВП в 2020 году.

Внешние ликвидные активы будут превышать объем внешнего долга на 34% платежей по счету текущих операций в 2020-2023 годах, отметил Вартапетов.