Как силы влияния поделят Шымкентский аэропорт?

Все эти танцы с бубнами вокруг южной авиагавани намекают лишь на то, что идет раздел собственности. Отступление временно

«8 октября сорвались торги по передаче аэропорта Шымкента в доверительное управление с правом выкупа», — сообщили СМИ. То есть, акт приватизации (магическое слово для власть имущих и олигархов, имеющих для этого и капитал, и влияние) де-факто не состоялся. Победили неведомые силы, которым очень выгодно пока не продавать аэропорт, пусть и региональный, но базирующийся в городе-миллионнике.

«Пока» – слово ключевое. В обозримом будущем, конечно, появятся новые сценарии, кто бы сомневался.

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Действительно, покупка Шымкентского аэропорта – сегодня это не лучшее капиталовложение, еще неизвестно, когда воздушная гавань начнет набирать мощь, а исторически потенциал у нее просто колоссальный – наладилась бы экономика в стране, да наконец заработали нормальные рыночные механизмы, без этих откатов, непонятных схем, да ненасытных «сидельцев» во власти, которые любой «рынок» держат на своем крепком коротком поводке.

«Сидельцы» победили. Наверняка, они надеются взять свое. Вон, помните, недавняя история. Киностудию «Казахфильм» сожгли, ее главный съемочный павильон. Насколько известно, киностудия идет по лезвию бритвы. Ее собирались отдать на приватизацию. Даже проводили оценку. Потом собирались снять с торгов. Сняли ли? Оценка ли не устроила? В общем, главное культурное достояние республики подверглось акту вандализма.

Какие-то странные события постоянно происходят вокруг объектов, которые должны уйти в частные руки…

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Еще в начале 2020 года в информационное пространство была вброшена новость о том, что Министерство национальной экономики РК подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается исключить из списка объектов приватизации киностудию «Казахфильм» и два аэропорта – в Шымкенте и Петропавловске.

В частности, аэропорт Шымкента планировали исключить из этого списка из-за его передачи в коммунальную собственность города.

Что происходило далее – история умалчивает. И вдруг, как гром среди ясного неба, 28 сентября становится известно, что аэропорт Шымкента, который ранее хотели убрать (!) из списка на приватизацию, будет выставлен на торги!

Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК сообщил, что в доверительное управление с правом выкупа будет передана 100-процентная доля аэропорта. Стоимость объекта оценили более чем в 5,2 млрд. тенге, а торги назначили на 8 октября 2020 года.

И это несмотря на то, что в настоящее время аэропорт находится в коммунальной собственности, учредителем которого является управление финансов г.Шымкент. То есть, аэропорт собирались исключить из списка на приватизацию, поскольку передавали его в коммунальную собственность города. Но потом – в собственность передали, а из списка исключить забыли?

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Условия приватизации были следующие. Новый управляющий должен сохранить профиль деятельности объекта, вложить в него не менее 6 млрд. тенге инвестиций, которые требуются для реконструкции терминала и обновление спецтехники и оборудования. Кроме того, он должен увеличить объем оказываемых услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта (!), сохранить рабочие места и создать новые (целых пять!). Ну, и как вишенка на торте, с 2021 года ежегодная чистая прибыль воздушной гавани должна составить не ниже 150 млн. тенге.

Даже если сравнивать с аналогичной сделкой, когда был продан Алматинский аэропорт (сумма сделки там составила $415 млн., а здесь – всего около $14 млн.), условия вхождения явно просты и рассчитаны не на профессионального управляющего, а на того, кто просто располагает нужной суммой и терпением: нужно будет ждать, когда над Шымкентом кто-нибудь тучи разведен руками.

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Против продажи аэропорта Шымкента, этой молниеносной приватизации, сразу, в унисон, выступили две авиакомпании.

«Процедура проведения тендера вызывает сомнения в его прозрачности. Он организован в сжатые сроки, не позволяющие всем желающим принять в нем участие. Столь короткие сроки не только отсекают других потенциальных инвесторов от участия, но и ставят под сомнение перспективы развития одного из ключевых аэропортов страны. Увеличение срока приема заявок приведет к большему количеству участников и получению максимальной цены от продажи стратегического объекта в пользу государства», — сделала заявление авиакомпания «Air Astana».

Другая авиакомпания – SCAT – тоже выступила против приватизации Шымкентского аэропорта. Оказалось, что она уже продолжительное время занимается модернизацией объекта, поскольку считает его портом приписки.

Компания заявила, что она, уже вложившая порядка 5 млрд. тенге в строительство, и готовая продолжать вкладывать собственные средства в развитие, должна иметь приоритетное право на управление всеми объектами.

«Мы предложили собственный проект создания и развития аэропорта Шымкент, выступая в роли генерального инвестора проекта, и начали строительство аэропортового комплекса. В проект входят возведение авиационного ангара, крупнейшей авиационно-технической базы, современного цеха кейтеринга, отеля для пассажиров, современного тренажерного комплекса и Авиационного учебного центра», – отметили в авиакомпании.

Оказалось, что еще в 2018 году был подписан публичный договор с акиматом города. А это подразумевает дальнейшую передачу аэропортового комплекса в доверительное управление инвестора, осуществляющего застройку.

Самое интересное, что несмотря на кризис 2020 года, строительство терминала продолжается. «Авиакомпания SCAT уже вложила порядка 4,8 млрд. тенге инвестиций. А до конца этого года компанией будет освоено порядка 10 млрд. тенге», – сообщил SCAT.

В то же время акимат Шымкента работает по выполнению обязательств по строительству подъездных путей, привокзальной площади и подведению коммуникаций.

«В связи с этим факт непредоставления преимущественного права управления инвестору, уже выполняющему строительство основного объекта, и возможное появление второй управляющей компании бессмысленны. А попытка развития маршрутных сетей на базе старого терминала, построенного в 70-е годы прошлого столетия, не может быть целесообразной. Даже максимально отреставрированное пятидесятилетнее здание старого терминала аэропорта не способно обеспечить и небольшой части реальной программы развития региона. А реализация этого пути перечеркивает все возможные перспективы и затраченные инвестиционные и бюджетные средства», – считают в авиакомпании SCAT.

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Самое интересное, что торги не состоялись только по одной причине: была зарегистрирована всего одна заявка в то время как должно быть не менее двух. Так что Шымкентский аэропорт по-прежнему остается лакомым куском.

Для авиакомпании SCAT, «самоназванного инвестора», вообще все может завершиться неожиданным образом. Авиакомпания и без того постоянно подвергается нападкам со стороны общественности и власти, а убрать ее с рынка, а, соответственно, и из Шымкентского аэропорта, — это лишь дело техники и времени.

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