Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Карантинные ограничения усилили в Акмолинской области, сообщает корреспондент агентства.

«Постановляю: 1. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. Жителям Акмолинской области:

1) обеспечить соблюдение алгоритма использования и утилизации средств — индивидуальной защиты (масок), согласно приложению № 2ТСВРРК № 47 и соблюдение социальной дистанции не менее 2 м;

2) ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Акмолинской области © 23:00 часов до 06.00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно- эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно- технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения;

3) ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет;

4) разрешение посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок);

5) не допускать проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

6) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более

30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 м.

3. Акимату Акмолинекой области, акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск, РПП «Атамекен» обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов после получения соответствующих Актов готовности, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2) на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта.

З) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

5) использование сайта для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

6) размещение на сайте поКагаквуал.К2 списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на одного человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВр РК № 43, ПГГСВр РК № 47); после запуска работы электронного портала, при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона в четверг.