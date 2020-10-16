Молчать в масочку!

Может ли министр здравоохранения отменить парламентские выборы?

Коронавирус создал в стране уникальную ситуацию. Мы с вами, даже не мечтая об этом, разом оказались в новой политической реальности.

Судите сами. Будущие парламентские выборы теперь в руках не Акорды, не Библиотеки и даже не кудесников цифр из Центризбиркома. Решающее слово за… Минздравом. Даже безусловным лидерам будущей парламентской гонки не стоит забывать – их окружают врачи. И хотя на проведенном в среду в режиме онлайн брифинге глава ведомства Алексей Цой всячески принижал свою, явно тяготящую его роль вершителя политических судеб страны, завтрашний день отечественного парламентаризма в решающей степени зависит именно от него.

Ведь один только Алексей Владимирович может руками Ерлана Киясова, недавно назначенного главным санврачом РК в ранге вице-министра, ввести на всей территории страны жесткий карантин (каковой уже объявлен в нескольких уголках нашей необъятной родины). Больше того, отвечая на соответствующий вопрос журналистки, он не исключил даже повтора ЧП. И если в первом случае процедура голосования благополучно состоится – пусть и в открывающем широкий простор для всяческих махинаций режиме онлайн, то во втором, акт гражданского волеизъявления вполне могут и вовсе отложить до лучших времен. Под предлогом, скажем, запрета по закону распускать действующий депутатский корпус во время чрезвычайного положения. А зачем торопиться с выборами нового парламента, если одному Цою известно, когда уйдет старый?

Разумеется, сам доктор Цой говорил о подобной перспективе крайне осторожно и не углубляясь в детали. «У нас не стоит задача закрывать страну… Сейчас у нас закрытие в целом по республике пока не планируется. Идет адресная работа в каждом очаге инфекции» – сообщил он.

Но ведь если даже задача не стоит сегодня, ничего не мешает поставить ее завтра. А ну как в ноябре-декабре добрые доктора сообщат: мол, эпидситуация обостряется настолько, что закрывать придется уже не несколько «очагов» в отдельно взятых областях, а сразу полстраны? Какой уж тут электоральный борщ, когда такие дела на предвыборной кухне?

Впрочем, до этого дело, скорее всего, не дойдет, и демократический пир во время чумы нам придется пережить. Правда, у победителей вряд ли получится широко отпраздновать покорение мажилиса 7-го созыва: в условиях жесткого карантина массовые торжества, что называется, чреваты. Зато и оппонентам не дадут устроить демарши – по той же причине. А если кто-то попробует – тут же получит симметричный ответ резиновым «демократизатором». И, что характерно, ни один закордонный ревнитель гражданских прав и свобод даже не пикнет – пандемия научила весь мир молчать в масочку…

Так что, будущие семикратные обладатели почетного звания партии парламентского большинства должны ясно осознавать, кому на самом деле этим будут обязаны.

А вот доблестным борцам с коррупцией есть о чем задуматься. На днях в ходе аудиенции их шефа в Акорде выяснилось: ведомство Алика Шпекбаева до сих пор тянет с разработкой законодательной новеллы, отменяющей УДО для осужденных коррупционеров. Как гласит официальное сообщение, президент поручил ускорить подготовку этой нормы. Но если она вступит в силу до полной победы над коронавирусной инфекцией, это вряд ли понравится могущественному главе Минздрава. Ведь сегодня отечественные тюрьмы и без того переполнены сидельцами. А если еще и отобрать у мздоимцев право «откинуться условно-досрочно, то о какой социальной дистанции в зоновских бараках можно говорить?! Так что, Алику Жаткамбаевичу проще сразу и окончательно победить всю коррупцию, чем выполнить одно поручение Касым-Жомарта Кемелевича, рискуя вызвать неудовольствие Алексея Владимировича…

Шутки шутками, но похоже на то, что в стране окончательно утвердилась власть в белых халатах – эдакая «диктатура санитариата». Причем, чем настойчивее эта власть уверяет нас, что ситуация под контролем и все готово к встрече пресловутой второй волны эпидемии, тем тревожнее становится за наше светлое завтра. Уж слишком похоже развиваются события: опять предлагаются три сценария и снова внушается мысль: все зависит от нас самих – от того, как мы будем мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

А тем временем родное правительство бросает на борьбу с ненасытным ковидом все новые и новые сотни миллиардов бюджетных тенге. Буквально на днях в кабмине согласовали проект уточненной расходной части бюджета. По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, на антиковидные мероприятия до конца года планируется отстегнуть 238,7 млрд. тенге. При этом, около 170 из них уйдет на доплаты медикам и полицейским, задействованным на антиковидном фронте, и только 83,2 млрд. – на оплату «медуслуг по недопущению распространения COVID-19 в рамках ГОБМП» (гарантированного объема бесплатной медпомощи). Последняя, сравнительно небольшая, цифра наводит на определенные размышления: не ждет ли нас повторение летнего кошмара с отсутствием в больницах даже за большие деньги того, что вроде бы положено бесплатно, если вторая волна эпидемии накроет страну уже в декабре?

Зато целых 261,7 млрд отпущено на «приоритетные расходы по поддержке экономики и социальное обеспечение силовых структур». Причем, глава Минфина не счел нужным детализировать – сколько именно получит экономика, а сколько – силовики. О последних, похоже, вспомнили неслучайно: их вполне уместно задобрить в свете возможных непоняток с теми же парламентскими выборами, если вдруг кому-то взбредет в голову устроить у нас вторую Киргизию…

Вечно недовольный народец, мало понимающий в хитросплетениях государственной бюджетной политики, задается разными крамольными вопросами. «Сколько денег попадет по назначению, а сколько осядет в чьих-то карманах?» — вопрошают некоторые в соцсетях. «Почему государство заботится в основном о самом себе, а на народ ему плевать?» – вторят им другие пользователи. А самые вредные пишут прямо: мол, власти будут искусственно нагнетать ажиотаж вокруг «короны», чтобы оправдать списание бюджетных «ярдов». И диктатура санитариата во главе с «всесильным» Минздравом им в этом очень даже поспособствует.

И надо признать: эта «народная» версия сильно смахивает на правду. О которой и в Минздраве, и во вверенном ему волею ковидных судеб правительстве предпочитают молчать в масочку…

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